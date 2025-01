C’è la data ufficiale del primo Galaxy Unpacked del nuovo anno: il 22 gennaio 2025. In quell’occasione Samsung presenterà ufficialmente i suoi prossimi smartphone top di gamma, ovvero Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra (e forse anche la versione Galaxy S25 Slim), ma molte novità sulla prossima serie Galaxy S25 e sull’assistente Bixby sono già state confermate nelle ultime ore.

Il design dei prossimi Galaxy S25

Partiamo dal design dei prossimi Samsung Galaxy S25 facendo riferimento alle immagini utilizzate per la comunicazione di Samsung che mostrano anche le custodie dei device (che presentano la dicitura Designed by Samsung). Le prime immagini ufficiali confermano diverse anticipazioni emerse nel corso delle scorse settimane con Galaxy S25 e Galaxy S25+ che presentano lievi differenze estetiche.

Previous Next Fullscreen

Novità più rilevanti, invece, riguardano il design di Galaxy S25 Ultra, che supera lo stile della serie Galaxy Note, adottando un look uniformato per tutti i modelli della serie Galaxy S. Gli angoli di Galaxy S25 Ultra, invece, sono meno arrotondati rispetto agli altri modelli della serie, un design più ‘spigoloso’ che potrebbe essere motivato dalla necessità di garantire un alloggiamento ottimale per Galaxy S Pen.

Dalle immagini delle cover ufficiali per i prossimi Galaxy S25 si nota uno stile molto simile a quello della tecnologia MagSafe di Apple, che dovrebbe consentire anche il supporto alla ricarica rapida Qi2.

Come sarà l’assistente Bixby di seconda generazione

Un breve teaser di Samsung, che annuncia il prossimo Galaxy Unpacked, fa riferimento alla nuova generazione dell’assistente virtuale Bixby. La nuova versione dell’assistente vocale di Samsung sarà basata, ovviamente, sull’intelligenza artificiale dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) che permetteranno a Bixby di comprendere meglio i comandi espressi con un linguaggio naturale.

Non si discosterà molto, almeno per il momento, dalle recenti versioni di Gemini per Google e Siri per Apple. Può infatti estrarre informazioni da qualsiasi contenuto web, comprendere cosa sta accadendo sullo schermo del device e rispondere alle relative domande e, ancora, suggerire come vestirsi in base alle condizioni meteorologiche.

Al momento la nuova versione di Bixby è disponibile solo in Cina su Samsung W25 e Samsung W25 Flip. Molto probabilmente sarà rilasciato a livello globale con la nuova serie Galaxy S25 e forse sugli altri device con un futuro aggiornamento. Oltre agli smartphone il nuovo Bixby potrebbe essere integrato anche su altri dispositivi, come quelli per la smart home (TV, frigoriferi, lavatrici, forni a microonde, eccetera).

Le novità intorno a Bixby rappresentano anche un cambio di strategia da parte di Samsung. Solamente 12 mesi fa quando è stato lanciata la serie Galaxy S24 con One UI 6, infatti, ha fatto molto rumore l’assenza di Bixby facendo intendere che l’assistente proprietario di Samsung fosse destinato a scomparire preferendogli di fatto Google Gemini.

Ora invece Bixby sembra tornare nuovamente protagonista rivoluzionandone le funzionalità grazie alle possibilità dell’intelligenza artificiale.