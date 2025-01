All’inizio di quest’anno Samsung ha annunciato l’implementazione di Eclipsa Audio nelle sue smart TV e soundbar del 2025 e nei giorni scorsi è arrivato anche per Google il momento di occuparsi di tale tecnologia, fornendo qualche interessante dettaglio al riguardo.

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View in un post sul blog ufficiale dell’azienda, Eclipsa Audio può essere considerato il formato audio spaziale open source di Google e Samsung, capace di garantire agli utenti un’esperienza audio immersiva che vada oltre il tradizionale suono stereo.

Cosa sappiamo sul conto di Eclipsa Audio

Eclipsa Audio si basa su Immersive Audio Model and Formats (IAMF), un formato audio sviluppato da Google, Samsung e altre importanti aziende all’interno dell’Alliance for Open Media (AOM) e rilasciato con la licenza royalty-free AOM.

In pratica, la creazione di file Eclipsa Audio è consentita a chiunque senza costi da sostenere e da quest’anno i creatori di contenuti potranno caricare su YouTube brani realizzati con tale tecnologia.

Nei prossimi mesi Google e Samsung lanceranno un programma di certificazione e licenza di questo marchio, in modo da fornire garanzia di qualità a produttori e consumatori per i prodotti che supportano la tecnologia Eclipsa Audio.

Il colosso di Mountain View ha reso noto che in primavera pubblicherà un plugin Eclipsa Audio gratuito per AVID Pro Tools Digital Audio Workstation, così da semplificare la creazione di file basati su tale tecnologia e sempre nei prossimi mesi sarà implementata la riproduzione nativa sul browser Google Chrome. Ed ancora, il supporto a tale formato arriverà anche in una prossima versione AOSP di Android.

A dire di Google, il nuovo formato audio ha il potenziale per cambiare il modo in cui oggi viviamo il suono e sarà interessante scoprire come verrà sfruttato per creare esperienze audio innovative.