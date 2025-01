La maggior parte delle funzionalità di salute e fitness degli smartwatch Google Pixel Watch sono supportate dall’app Fitbit.

Google aggiorna quest’app più volte l’anno, ma questa potrebbe essere la prima volta che agli utenti Pixel Watch viene chiesto di installare un aggiornamento.

Fitbit chiede agli utenti Pixel Watch di aggiornare l’app

Alcuni utenti Pixel Watch stanno ricevendo una notifica dall’app Fitbit che informa della disponibilità di un aggiornamento. Toccando “Aggiorna” si apre immediatamente l’elenco delle app nel Google Play Store del dispositivo indossabile e dopo un download di 3,8 MB l’app Fitbit passa dalla versione 3.25 alla 3.27.

Apparentemente non sembrano esserci cambiamenti visibili, poiché elementi come le tessere e le complicazioni sembrano uguali alla versione precedente, inoltre l’update non sembra introdurre nuove funzionalità.

Nel complesso l’esperienza offerta dall’app Fitbit sembra invariata, quindi perché invitare gli utenti ad aggiornarla?

Forse Google vuole correggere tempestivamente una vulnerabilità che minaccia gli smartwatch Pixel Watch prima dell’aggiornamento del sistema Wear OS previsto per marzo. Pertanto se vedete questa notifica potrebbe valere la pena aggiornare subito l’app Fitbit.