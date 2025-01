Si chiama Nubia Flip 2 ed è un nuovo smartphone pieghevole dedicato a chi preferisce questa particolare caratteristica per ridurre le dimensioni del telefono.

Si tratta, infatti, di uno smartphone con form factor “a conchiglia”, dotato di un grande display interno da 6,9 pollici e di un piccolo schermo esterno da 3 pollici, posizionato quest’ultimo accanto ad una doppia fotocamera.

Le principali caratteristiche di Nubia Flip 2

Il nuovo smartphone pieghevole di Nubia è un modello di fascia media, basato su Android 14 e animato da un processore MediaTek Dimensity 7300X.

Questa è la dotazione tecnica di Nubia Flip 2:

display interno pieghevole AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ (2.790 x 1.188 pixel) e refresh rate a 120Hz

display esterno AMOLED da 3 pollici con risoluzione 422 x 682 pixel

processore MediaTek Dimensity 7300X octa core (4nm) con GPU Mali-G615 MC2

6 GB di RAM LPDDR4X RAM

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

fotocamera frontale da 32 megapixel

doppia fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (apertura f/1,9) e sensore di profondità da 2 megapixel (apertura f/2,2)

connettività 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.3,GPS/GLONASS, USB Type-C, NFC

Dual SIM (nano + eSIM)

sensore laterale per il riconoscimento delle impronte digitali

USB Type-C audio

scocca resistente a polvere ed acqua (IP42)

batteria da 4.300 mAh

Android 14

dimensioni: 170 mm (87 mm da piegato) x 76 mm × 7,5 mm (15,8 mm da piegato)

peso: 191 grammi

Nubia Flip 2 è stato lanciato in Giappone, ove è già disponibile in due colorazioni (nera e bianca, a cui si dovrebbe aggiungere una terza) ad un prezzo pari al cambio a circa 400 euro. Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando lo smartphone arriverà anche in Europa e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.