Nel corso delle ultime ore ZTE ha presentato ufficialmente Blade V70, il suo nuovo smartphone di fascia entry-level con specifiche piuttosto interessanti che non hanno nulla da invidiare a dispositivi di categoria superiore: scopriamole insieme nel dettaglio.

ZTE Blade V70: Live Island 2.0, riconoscimento facciale e non solo

Partiamo prima di tutto dal lato anteriore di ZTE Blade V70, che ospiterà un display da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione 720 x 1600 pixel e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz. Sotto il cofano invece troveremo un processore octa-core con una frequenza massima di 2,0 GHz, in grado di restituire discrete prestazioni per la gestione delle app. Il design di ZTE Blade V70 è piuttosto compatto, con uno spessore pari a 8,2 millimetri.

ZTE Blade V70 presenterà inoltre una memoria interna da 256 GB per l’archiviazione di foto, video e file di qualsiasi tipologia, che potrà espandersi ulteriormente fino a un massimo di 1 TB grazie al supporto alle microSD.

Il processore verrà alimentato da una batteria da 5000 mAh di capacità, supportato da una ricarica via cavo da 22,5 W di potenza. Prendendo ispirazione da Apple, in corrispondenza della parte superiore centrale dello schermo sarà presente Live Island 2.0, che mostrerà tutte le notifiche in arrivo, oltre che aggiornamenti in tempo reale sulle differenti attività. Lo smartphone dispone inoltre di un sistema di riconoscimento facciale per lo sblocco immediato del dispositivo, oltre che un sensore per le impronte digitali in corrispondenza del lato superiore destro.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore Ultra Clear da 108 megapixel con apertura f/1,75, che grazie alle funzionalità e ad algoritmi avanzati garantiti dall’intelligenza artificiale permetterà di acquisire ottimi scatti in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche durante le ore notturne. Il nuovo modello presenterà l’interfaccia MyOS 14 preinstallata al suo interno, basata sul sistema operativo Android 14.

Il nuovo smartphone di casa ZTE sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Glacier Green, Stardust Gray e Sunshine Gold, in base alle preferenze del singolo utente.

Non conosciamo al momento una data d’uscita precisa per il nuovo ZTE Blade V70: rimaniamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito dalla compagnia, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso dei prossimi giorni o settimane.