Per quanto riguarda gli smartphone Android, finora Nothing si è concentrata principalmente su quelli di fascia media, ma ora sembra che l’azienda di Carl Pei nutra ambizioni ancora più grandi per il 2025.

Secondo una fuga di notizie la società sarebbe pronta a debuttare nel segmento degli smartphone di punta con Nothing Phone (3).

Un’e-mail inviata da Carl Pei ai dipendenti Nothing trapelata su X per mano di @evleaks conferma che il debutto di Nothing Phone (3) è in programma quest’anno.

Nothing Phone (3) potrebbe debuttare a marzo 2025

Nell’e-mail Pei parla di “lancio di smartphone storico” nel primo trimestre accennando al rilascio di Nothing Phone (3), quindi possiamo aspettarci che Nothing svelerà il suo primo smartphone di punta all’inizio di marzo in occasione del MWC di Barcellona, un’appuntamento imperdibile per quanto riguarda i dispositivi mobili.

Stando a quanto si legge nella presunta email, il dispositivo dovrebbe introdurre innovazioni rivoluzionarie nell’interfaccia utente, compiendo il primo passo verso la piattaforma basata sull’intelligenza artificiale dell’azienda.

Pei descrive anche l’impressionante crescita di Nothing nel 2024 affermando che è stato il “marchio in più rapida crescita nei settori degli smartphone e dell’audio”, inoltre la divisione fotocamere e software di Nothing si è espansa di quasi il 50% lo scorso anno, consentendo all’azienda di realizzare prodotti migliori.

Quest’anno Nothing dovrebbe lanciare anche altri due smartphone. Uno di questi sarà presumibilmente Nothing Phone (3a) e l’altro potrebbe essere CMF Phone 2.

Tutti i principali produttori di smartphone si affidano molto all’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente offerta dai loro dispositivi e Nothing non può essere da meno, soprattutto nell’ottica di competere nel segmento di fascia alta presidiato da Samsung e Apple.