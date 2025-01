Pixelfed è una piattaforma di condivisione di immagini che funziona in maniera simile ad Instagram, ma è completamente open source, gratuita e senza alcun tipo di pubblicità. Da pochi giorni è disponibile l’applicazione ufficiale per Android e iOS che, in seguito agli ultimi avvenimenti che hanno interessato Meta, ha catturato l’interesse di migliaia di utenti.

Gli sviluppatori di Pixelfed hanno registrato un flusso sempre più crescente di utenti che si sono registrati alla piattaforma, soprattutto in seguito alla bufera mediatica che ha colpito Meta, proprietaria di Facebook e Instagram. Negli scorsi giorni Mark Zuckerberg ha infatti annunciato l’eliminazione, negli Stati Uniti, del sistema di verifica delle fake news, che sarà sostituito dalle Note della Community già presenti su X.

Questa notizia, arrivata a pochi giorni di distanza dall’insediamento di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, ha generato un grande clamore tra gli utenti: una buona parte di essi è subito andata alla ricerca di alternative più “sicure”, portando per l’appunto ad un livello di traffico mai registrato sulla piattaforma di Pixelfed.

Sfruttando l’ondata di popolarità che ha investito la piattaforma, gli sviluppatori hanno da pochi giorni rilasciato l’applicazione ufficiale, disponibile al download sia su Android che su iOS.

Cos’è e come funziona Pixelfed

Pixelfed è, come già detto, una piattaforma di condivisione di immagini disponibile già da qualche anno su browser web e da pochi giorni come applicazione per Android e iOS. A differenza di Instagram, si tratta di un’alternativa gratuita, priva di qualunque tipo di pubblicità e decentralizzata, ossia non archivia i dati degli utenti su un server centrale e si concentra esclusivamente sulla privacy.

Il funzionamento di questo social network è sostanzialmente lo stesso di quello di Instagram, con un profilo personale in cui potremo andare a creare un carosello di foto da caricare e tutte le funzionalità tipiche di piattaforme di questo tipo, come la possibilità di seguire altri utenti, commentare le foto e scambiarsi messaggi privati.

La principale differenza nel funzionamento di Pixelfed, oltre appunto all’assenza di pubblicità, è che non utilizza alcun tipo di algoritmo e predilige un feed esclusivamente cronologico, che mostra cioè i contenuti pubblicati dai propri follower dal più recente al più vecchio, senza invece mostrare contenuti sulla base dei nostri interessi (come fa la funzione “Per te” di Instagram).

L’applicazione per Android, disponibile da un paio di giorni, ha già registrato più di 10.000 download. Questo il changelog di presentazione ufficiale:

Scopri un modo innovativo per condividere e goderti le foto con Pixelfed per Android, la piattaforma social incentrata sulla privacy e senza pubblicità.

Immergiti in un mondo in cui i tuoi momenti brillano senza distrazioni. Pixelfed offre un’interfaccia meravigliosamente semplice progettata per mostrare la tua fotografia in un ambiente ordinato.

Connettiti con una comunità che valorizza la creatività e la privacy; esplora immagini straordinarie da tutto il mondo senza preoccuparti di algoritmi nascosti o pubblicità intrusive.

Con Pixelfed, controlli la tua presenza online, grazie a solide impostazioni sulla privacy e all’impegno nei confronti dei valori open source. Unisciti a Pixelfed oggi e diventa parte della prossima generazione di condivisione di foto.

Se siete interessati a provare Pixelfed, potete scaricare l’applicazione tramite il Google Play Store, cliccando direttamente sul badge sottostante.