Le fughe di notizie relative all’imminente nuova gamma di smartphone di punta di Samsung ormai sono all’ordine del giorno e oggi scopriamo qualcosa in più sulla fotocamera di Samsung Galaxy 25. Nel frattempo il presunto Samsung Galaxy S25 Slim è stato individuato sulla piattaforma Geekbench rivelando alcuni dettagli di questo vociferato dispositivo.

Samsung Galaxy S25 Slim con SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy?

Geekbench rivela i punteggi di un dispositivo Android con codice modello SM-S937U animato dal SoC Snapdragon 8 Elite for Galaxy con velocità di clock fino a 4,47 GHz, 12 GB di RAM e Android 15. Il punteggio in single core è di 3.005, mentre quello in multicore è di 6.945, molto meno dei 10.000 ottenuti da Galaxy S25 Ultra, quindi potrebbe trattarsi di un’unità prototipo.

Samsung Galaxy S25 dovrebbe offrire foto e video migliori grazie al software

Il leaker Ahmed Qwaider sostiene che Galaxy S25 Ultra offrirà presumibilmente riprese a risoluzione più elevata. Ciò potrebbe riferirsi all’uso completo del sensore per catturare i video. L’informatore afferma inoltre che la fotocamera ultrawide di Samsung Galaxy S25 Ultra offrirà una qualità dell’immagine 4 volte migliore rispetto a Samsung Galaxy S24 Ultra, inoltre la funzionalità Audio Eraser permetterà di rimuovere i rumori indesiderati dai video acquisiti.

Il leaker aggiunge che Samsung Galaxy S25 utilizzerà l’intelligenza artificiale per offrire colori e luminosità migliorati del 43% e che i dispositivi della serie saranno in grado di catturare video in formato log, offrendo ai professionisti maggiore flessibilità su colori e gamma dinamica. L’informatore si aspetta che il passaggio tra diversi obiettivi della fotocamera sarà più fluido su Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, merito probabilmente dello Snapdragon 8 Elite.

Samsung Galaxy 25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono attesi il 22 gennaio, mentre si vocifera che Galaxy S25 Slim verrà presentato tra aprile e maggio.