Se gli smartphone premium non vi sembrano abbastanza pregiati, l’azienda Caviar potrebbe avere la soluzione che fa al caso vostro e l’ultimo esempio in tal senso riguarda HUAWEI Mate XT Ultimate.

Lo scorso settembre Caviar ha già lanciato una versione super lussuosa dello smartphone pieghevole del colosso cinese e nelle ultime ore è arrivata un’altra personalizzazione, caratterizzata da una scocca con una preziosa copertura in oro a 18 carati.

Un’altra variante preziosa di HUAWEI Mate XT Ultimate

Questa speciale versione di HUAWEI Mate XT Ultimate non presenta novità per quanto riguarda le principali caratteristiche, di seguito riassunte (la scheda tecnica completa invece la trovate qui):

display OLED LTPO flessibile da 6,4 pollici (2.232 × 1.008 pixel) / 7,9 pollici (2.232 × 2.048 pixel) / 10,2 pollici (2.232 × 3.184 pixel) con high-frequency PWM dimming a 1.440 Hz e touch sampling rate a 240 Hz

16 GB di RAM

256 GB / 512 GB / 1 TB di memoria di archiviazione

fotocamera posteriore con sensore primario da 50 megapixel (OIS, apertura variabile f/1.4 – f/4.0), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (apertura f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 12 megapixel (zoom 5,5x, OIS, apertura f/3.4)

fotocamera frontale da 8 megapixel (apertura f/2.2)

batteria da 5.600 mAh (ricarica rapida via cavo a 66 W e wireless a 50 W)

Simile alla versione Gold Dragon, lanciata da Caviar a settembre, la nuova variante pesa circa 1 kg e ha un prezzo ufficiale di oltre 95.000 euro.

Caviar ha reso noto che questo modello è stato realizzato appositamente come un’edizione limitata in un unico pezzo per un ricco cliente statunitense e, proprio per tale motivo, non è nemmeno elencato sul sito ufficiale dell’azienda.

Per quanto riguarda la versione “normale” di HUAWEI Mate XT Ultimate, lo smartphone è al momento disponibile solo in Cina ma il prossimo anno dovrebbe arrivare anche in Europa.