I giorni scorsi il CEO di Google, Sundar Pichai, insieme ad altri dirigenti dell’azienda, ha tenuto una riunione strategica per il 2025, con Gemini come fulcro principale. Sembra proprio che la casa di Mountain View abbia in serbo novità interessanti per quanto riguarda Gemini e l’intelligenza artificiale, e non solo la nuova animazione che sta iniziando a farsi largo nelle ricerche.

Google promette grandi miglioramenti per il 2025 di Gemini

Durante la riunione tenutasi poco prima dell’inizio delle Feste, Sundar Pichai ha dichiarato che l’obiettivo principale per il prossimo anno ormai alle porte sarà quello di ampliare la portata di Gemini sul fronte dei consumatori. Il CEO ha anticipato che Google introdurrà una serie di funzionalità di intelligenza artificiale già nella prima metà del 2025.

In base a quanto riferito, Big G si aspetta che l’app Gemini a disposizione sul Google Play Store possa risultare la prossima applicazione dell’azienda (attualmente ce ne sono 15) a superare il mezzo miliardo di utenti mensili. Giusto per capirci, lo scorso ottobre Pichai ha sottolineato il traguardo dei 2 miliardi di utenti mensili per Google Maps, che ha raggiunto altri popolarissimi servizi come Ricerca, Gmail, Chrome, YouTube e non solo (tutti con funzionalità legate a Gemini stesso).

“Penso che il 2025 sarà un anno critico“, ha dichiarato Pichai. “Ritengo che sia davvero importante interiorizzare l’urgenza di questo momento e muoverci più velocemente come azienda. La posta in gioco è alta“. “Nel 2025“, ha proseguito, “dobbiamo concentrarci incessantemente sullo sblocco dei vantaggi di questa tecnologia e sulla risoluzione dei problemi reali degli utenti“.

Il CEO di Google è apparso particolarmente fiducioso per il prossimo anno, e ha sostenuto di avere del lavoro da fare per colmare il divario e stabilire una posizione di leadership sotto questo punto di vista. Demis Hassabis, CEO di DeepMind (azienda controllata da Alphabet) ha affermato che Google darà una bella sterzata all’app Gemini nel 2025, e che i prodotti si evolveranno in modo consistente nel corso del prossimo anno o due. Lo scopo è quello di creare un assistente universale che possa funzionare senza problemi su qualsiasi dominio, modalità o dispositivo, e proprio per questo sta lavorando a Project Astra, che abbiamo già avuto modo di scoprire le scorse settimane. A tal proposito, sappiamo che ci saranno novità per Project Astra nella prima metà dell’anno, ma non ci sono state rivelazioni precise.

E per quanto riguarda costosi piani in abbonamento? Alla domanda di un dipendente, che ha chiesto se Google sarà in grado di far crescere i suoi prodotti IA senza addebitare 200 dollari al mese “come altre aziende“, lo stesso Hassabis ha risposto che per il momento non ci sono piani per questo tipo di livello di abbonamento.

Nuova animazione in stile Gemini per i riepiloghi AI Overview

Parlando di novità “immediate”, è in distribuzione un cambiamento che riguarda le ricerche Google alimentate dall’intelligenza artificiale. In particolare stiamo parlando di AI Overview, una funzione sperimentale lanciata a partire dagli USA nei mesi scorsi e che sfrutta l’IA per rivoluzionare le ricerche: invece di fornire semplicemente una lista di link come risultato, restituisce un breve riassunto dei risultati, rendendo più semplice per gli utenti comprendere le informazioni richieste.

In Italia non è al momento disponibile, così come la sezione Search Labs di cui fa parte (dove risiedono le varie funzioni sperimentali), ma vale comunque la pena scoprire la piccola novità. Come possiamo vedere nel breve video qui in basso, l’animazione con le varie righe blu di testo viene sostituita in certi casi da un’altra in stile Gemini, segno che forse Google ha intenzione di integrare Gemini 2.0 in queste panoramiche AI.

Gemini 2.0 promette un’elaborazione e una comprensione del linguaggio ancora più avanzate, e questo porterebbe a riepiloghi delle ricerche più accurati. Per il momento la nuova animazione non sembra particolarmente diffusa, quindi resta da vedere se la vedremo in modo definitivo o meno. Purtroppo in Italia dovremo attendere: le funzioni Search Labs si stanno allargando al di fuori degli Stati Uniti, ma per ora non hanno ancora raggiunto il nostro Paese.

Vi piace la nuova animazione o preferite quella “vecchia”?