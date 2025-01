Nell’ultimo anno i produttori di smartphone Android cinesi hanno iniziato ad adottare sempre più batterie al silicio-carbone con capacità di 6.000 mAh e oltre, mentre il resto del mondo è fermo a 5.000 mAh.

HONOR Magic7 Lite vanta una capacità della batteria di 6.600 mAh con appena 8 mm di spessore e per tenere il passo sul mercato anche colossi come Samsung e Apple prima o poi dovranno abbracciare la tecnologia al silicio-carbone.

Samsung Apple verso le batterie al silicio-carbone?

Secondo nuove indiscrezioni entrambe le società hanno iniziato il loro percorso per portare le celle al silicio-carbone alla produzione di massa.

Tuttavia con gli smartphone di fascia alta come iPhone 16 Pro Max e Samsung Galaxy S24 Ultra lo spazio interno disponibile è più limitato rispetto agli smartphone di fascia media, quindi possiamo immaginare che la transizione richiederà molto tempo, anche per via dei costi.

Si vocifera che Samsung sia direttamente coinvolta nello sviluppo di materiali per batterie, mentre non sono noti i programmi di Apple.

La storia dell’azienda di Cupertino suggerisce che probabilmente adotterà le batterie al silicio-carbone molto più tardi della concorrenza, poiché solitamente abbraccia una tecnologia già rodata e la migliora.

Tuttavia il limite di 5.000 mAh dovrà essere superato anche dai colossi come Apple e Samsung e l’unica via al momento sembra essere quella delle batterie al silicio-carbone per evitare di aumentare le dimensioni degli smartphone.