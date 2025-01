Google ha annunciato un importante aggiornamento per Workspace, la sua suite di strumenti e servizi per la collaborazione e la produttività. Si tratta, spiegano da Mountain View, di un cambiamento finalizzato a offrire agli utenti un maggiore controllo dei propri dati personali. L’update riguarda le funzionalità intelligenti, ovvero il modo in cui i contenuti di email, chat, video e dati correlati vengono analizzati e utilizzati per personalizzare e ottimizzare l’esperienza d’uso in Google Gmail, Chat e Meet.

Si tratta sostanzialmente di quelle funzioni basate sulle tecnologie di intelligenza artificiale di Google, tramite le quali vengono analizzati i dati personali di ogni utente al fine di proporre loro un’esperienza più personalizzata.

Ora Google ha deciso di migliorare il controllo suddividendo in due controlli distinti un’impostazione esistente.

Cosa cambia con l’aggiornamento delle impostazioni delle funzioni intelligenti

Presentando l’aggiornamento Google ha spiegato che è intervenuta su questo fronte per consentire agli utenti di mantenere il controllo dei propri dati, un obiettivo che da Mountain View considerano fondamentale.

Con questo update, infatti, Google dà ai singoli utenti un maggiore controllo su come i propri dati vengono utilizzati all’interno di Workspace. Di fatto Google ha suddiviso le impostazioni delle funzioni intelligenti in due controlli separati. Questo permette agli utenti di scegliere se attivare o disattivare le funzioni intelligenti per le app di Workspace (come Gmail, Drive e Calendar) e di decidere se consentire l’uso delle informazioni generate in Workspace in altri prodotti Google (come Maps, Gemini, Wallet e Assistant).

Le nuove impostazioni introdotte da Google in Workspace non modificheranno il controllo sulle funzionalità intelligenti in Gmail, Meet e Chat, ma renderanno queste impostazioni più chiare e intuitive permettendo all’utente finale di decidere cosa attivare e cosa disattivare.

L’aggiornamento verrà presto distribuito a livello globale con i nuovi controlli che saranno accessibili nel menu delle impostazioni di Gmail, Drive, Chat e Meet.