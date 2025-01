Con un comunicato ufficiale, il Wireless Power Consortium (WPC) ha confermato come l’adozione dello standard di ricarica Qi2 continuerà a diffondersi nei prossimi mesi nei quali un numero crescente di dispositivi Android integrerà questa tecnologia. A trainare questa accelerazione nella diffusione della ricarica wireless Qi2 sono i due principali produttori di device Android: Samsung e Google.

Passato, presente e futuro della tecnologia Qi2

Iniziamo con un rapido riassunto. Lo standard Qi2 è la tecnologia di ricarica wireless più recente sviluppata dal WPC (l’organizzazione senza scopo di lucro che si dedica alla promozione e allo sviluppo di standard interoperabili per la ricarica senza fili). Si tratta sostanzialmente di una tecnologia di ricarica più veloce ed efficiente che si basa su un sistema magnetico (essenziale per ottenere la certificazione di device Qi2) che consente di allineare meglio il dispositivo al caricatore rendendo la ricarica wireless più uniforme e sicura migliorandone la diffusione.

Annunciata ufficialmente due anni fa, la tecnologia era inizialmente supportata solamente da Apple per iPhone. Solamente alla fine del 2024 è stato lanciato il primo dispositivo Android, HMD Skyline, che integra la tecnologia di ricarica Qi2. Anche Samsung Galaxy Ring la supporta, ma con alcune limitazioni. Nel corso delle ultime settimane sono emerse delle indiscrezioni secondo le quali i prossimi Samsung Galaxy S25 dovrebbero integrare questa tecnologia.

Ora arriva la conferma ufficiale del WPC che annuncia come sia Samsung che Google integreranno nel 2025 lo standard Qi2 nei loro device. Google, riporta il comunicato del Wireless Power Consortium, è impegnata nella diffusione di questa tecnologia tanto da essere direttamente coinvolta nello sviluppo del prossimo standard Qi v2.2.

Un contributo, quello di Google, che renderà ancora più accessibile l’implementazione di questo standard di ricarica e contribuirà a diffonderne l’utilizzo anche oltre il settore degli smartphone. L’obiettivo, infatti, è quello di prevedere soluzioni Qi2 anche per le infrastrutture pubbliche di ricarica e per il settore automotive.

Nei prossimi mesi assisteremo non solo a un numero crescente di device che supportano lo standard Qi2, ma anche all’introduzione di dispositivi come custodie e accessori certificati Qi2 Ready. Rimanendo in ambito automobilistico, sempre nel corso di quest’anno verrà presentato un caricabatterie wireless con bobina mobile, progettato per individuare automaticamente la posizione esatta dello smartphone e garantire ogni volta una connessione perfetta.

Questo, conclude il comunicato WPC, è solo l’inizio di un futuro che potrà beneficiare delle enormi potenzialità della tecnologia Qi2. Un anticipo di questi vantaggi sarà mostrato nel corso del CES 2025 in programma a Las Vegas fino all’11 gennaio.