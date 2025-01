Sempre meno settimane ci separano all’atteso lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25, la cui presentazione ufficiale è prevista per il prossimo 22 gennaio, in occasione dell’evento Galaxy Unpacked. Nel frattempo, alcuni rumor suggerirebbero che la prossima serie di smartphone top di gamma potrebbe implementare una RAM non proprietaria al suo interno, prendendo così le distanze dai modelli precedenti: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy S25: nuova RAM Micron?

Secondo quanto dichiarato da un report sudcoreano uscito di recente, gran parte delle unità di Samsung Galaxy S25 potrebbero presentare una RAM non proprietaria al loro interno. Entrando nello specifico, le unità in questione monterebbero una Dynamic RAM realizzata da Micron, una compagnia produttrice rivale di origini statunitensi, portando conseguentemente Samsung Semiconductor ad essere il secondo fornitore di chip per la memoria dei futuri smartphone.

Tale scelta potrebbe essere imputabile all’esigenza, da parte di Samsung, di aumentare l’efficienza della memoria a larghezza di banda elevata (in acronimo HBM) e della RAM di tipologia LPDDR, a fronte della concorrenza.

In base a quanto si evince dallo stesso report di cui sopra, i nuovi chip Micron a 10 nanometri con nodo di produzione 1-beta presenterebbero prestazioni significativamente migliori rispetto alla controparte Samsung in termini di energia e capacità, portando dunque la compagnia sudcoreana a propendere per essi in vista della nuova serie top di gamma. La stessa Samsung avrebbe inoltre riscontrato diversi problemi nella gestione della temperatura dei suoi chip proprietari.

Ricordiamo che la nuova serie di smartphone comprenderà rispettivamente il modello base Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra e infine l’inedito modello Samsung Galaxy S25 Slim, dalle dimensioni decisamente più compatte.

Tutti i modelli monteranno verosimilmente il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, abbinato rispettivamente a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X sulla base del modello specifico, con una memoria interna di tipologia UFS 4.0 che partirà dai 256 GB, arrivando ad un massimo di 1 TB nel caso di Samsung Galaxy S25 Ultra.

Chiaramente è bene specificare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno essere confermate (o eventualmente smentite) dalla compagnia produttrice coreana. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane, in occasione dell’evento di presentazione ufficiale.