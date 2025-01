Se avete deciso di acquistare Fitbit Versa 4 e state aspettando di trovare l’occasione giusta, su Amazon potrebbe esserci quella che fa al caso vostro: il popolare smarwatch di Fitbit, infatti, è disponibile con uno sconto piuttosto interessante.

Gli utenti potranno acquistare Fitbit Versa 4 a 149,00 euro (con uno sconto del 35% sul prezzo di listino, ossia 229,95 euro) nei colori Nero / Alluminio grigio grafite, Rosa sabbia / Alluminio rame rosa e Rosso ciliegia / Allumino rame rosa, il tutto con le garanzie offerte dalla formula Venduto e spedito da Amazon.

Fitbit Versa 4 in offerta su Amazon a 149 euro

Ricordiamo che stiamo parlando di uno smartwatch pensato per coloro che sono alla ricerca di un dispositivo che possa aiutarli a tenere sotto controllo la propria salute e avere un assistente per gli allenamenti.

Fitbit Versa 4 può contare su funzionalità molto utili per le sessioni di allenamento, come la rilevazione continua del battito cardiaco, la Mappa intensità allenamento, il Livello di Recupero Giornaliero, i Minuti in Zona Attiva, la registrazione dell’attività dell’intera giornata, oltre 40 modalità di allenamento e il tracciamento automatico dell’attività, il tutto con il supporto di un modulo GPS integrato.

Ed ancora, lo smartwatch di Fitbit può vantare la rilevazione dei livelli di SpO2, appositi strumenti per migliorare la qualità del sonno (il Profilo di sonno personalizzato, le Fasi e punteggio del sonno e la Sveglia intelligente), il Punteggio gestione dello stress giornaliero, il monitoraggio del ciclo mestruale e contenuti per il rilassamento.

Tra le altre caratteristiche troviamo il supporto alle chiamate (ciò grazie alla connettività Bluetooth e al microfono e all’altoparlante integrati), una scocca resistente all’acqua, una batteria che garantisce 6 giorni di autonomia e il supporto ad Android (versione 9 o superiore) e iOS (versione 15 o superiore).

