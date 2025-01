OnePlus 13 è senza dubbio uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nella seconda metà del 2024 e tra qualche giorno arriverà anche il momento del suo debutto ufficiale in Europa.

Rispetto al passato, quando OnePlus non si preoccupava più di tanto delle certificazioni relative alla resistenza all’acqua dei suoi device, con il suo nuovo smartphone di punta il produttore asiatico ha deciso di essere un po’ più attento anche a questo aspetto e ci ha tenutto a mettere in evidenza la sua capacità di resistere all’acqua, con tanto di certificazione IP68/IP69.

OnePlus 13 e la sua certificazione IP

Rispetto ad altri produttori, OnePlus negli scorsi anni si è mostrata alle volte un po’ restia ad adottare le classiche certificazioni IP relative alla resistenza all’acqua, pur dotando i suoi device di appositi sistemi volti a garantire agli utenti una protezione dai liquidi.

Ciò ha ovviamente generato talvolta un po’ di confusione, in quanto alcuni modelli sono stati venduti senza certificazioni specifiche in determinati mercati e con apposite certificazioni in altri.

Ebbene, con OnePlus 13 il produttore ha deciso di essere molto più chiaro da questo punto di vista, precisando che tutti i modelli commercializzati in ogni mercato saranno dotati della certificazione IP68/IP69.

C’è da precisare che già in passato gli smartphone di OnePlus sono stati sottoposti ad appositi test di resistenza all’acqua e il produttore ha ampiamente dimostrato di essere in grado di garantire un adeguato livello di protezione dai liquidi ma le certificazioni “standard” senza dubbio danno agli utenti una maggiore tranquillità, soprattutto se si tiene conto che parliamo di telefoni piuttosto costosi.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 7 gennaio, giorno scelto per il lancio della versione internazionale di OnePlus 13 e nel quale finalmente conosceremo il suo prezzo ufficiale e la data di esordio sul mercato.