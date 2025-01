Il settore della fotografia mobile è particolarmente competitivo ed in continua evoluzione e tra le aziende che provano a ritagliarsi una fetta sempre più grande vi è anche Samsung, che sarebbe al lavoro su un’interessante novità. Almeno ciò è quanto è emerso dalle dichiarazioni fatte nei mesi scorsi dal popolare analista Ming-Chi Kuo e che nelle ultime ore sono state in sostanza confermate dal leaker Jukanlosreve su X.

Le due grandi novità di Samsung per il settore imaging

A dire del leaker, il colosso coreano starebbe sviluppando un sensore di immagine “3-layer stacked” (a 3 strati impilati) in una configurazione PD-TR-Logic per Apple. Questo nuovo sensore, destinato ad essere usato dal colosso di Cupertino nelle future generazioni di iPhone, può contare su una tecnologia più avanzata rispetto a quella del popolare sensore Sony Exmor RS, tanto che potrebbe divenire persino il sensore principale del melafonino.

Tra i vantaggi più importanti di questa soluzione vi sono la possibilità di catturare le immagini più velocemente, il miglioramento della qualità delle foto in condizioni di scarsa illuminazione e una maggiore precisione nella gestione e nella riproduzione del colore. Per vedere il sensore di Samsung utilizzato sul melafonino probabilmente ci sarà da avere pazienza sino al 2026, ossia quando sarà lanciata la serie iPhone 18.

Ma le novità in casa Samsung per quanto riguarda il settore imaging non finirebbero qui, in quanto sempre secondo Jukanlosreve il colosso coreano sarebbe al lavoro anche su un sensore da ben 500 megapixel, soluzione che invece sarebbe destinata ad essere implementata sugli smartphone della serie Galaxy. In sostanza, il colosso coreano non intende dare tregua a Sony, provando ad imporsi come azienda leader del settore della fotografia mobile.