Dopo le possibili colorazioni di OnePlus 13R, ora sono emerse le presunte custodie ufficiali di OnePlus 13 e OnePlus 13R. Il leaker Sudhanshu Ambhore ha condiviso su X le immagini di quattro custodie magnetiche: Aramid Fiber Magnetic Case e Wood Grain Magnetic Half-pack Case per OnePlus 13 e Sandstone Magnetic Case per OnePlus 13 e OnePlus 13R.

Trapelano le custodie magnetiche di OnePlus 13 e OnePlus 13R

La custodia Sandstone Case di OnePlus è una finitura ruvida che dovrebbe offrire una certa presa, mentre la custodia in fibra di aramide dovrebbe essere sottile ma anche robusta. La custodia effetto legno sarà probabilmente la scelta degli utenti che hanno apprezzato le custodie in legno di OnePlus in passato.

In Cina OnePlus ha annunciato alcuni accessori magnetici per la serie OnePlus 13, quindi probabilmente arriveranno anche sui mercati globali, tuttavia OnePlus 13 supporta anche la ricarica wireless, a differenza di OnePlus 13R.

OnePlus 13R è atteso con una batteria da 6.000 mAh, ma al momento non conosciamo ancora il resto delle specifiche ufficiali del dispositivo. Tuttavia le specifiche di OnePlus 13R non dovrebbero discostarsi molto da quelle di OnePlus Ace 5 che presenta un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1264 x 2780 pixel, frequenza d’aggiornamento a 120 Hz e luminosità di picco pari a 4500 nit.

Il cuore di questo smartphone è il SoC Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso che presumibilmente animerà OnePlus 13R, abbinato a 12 o 16 GB di RAM. Il lancio di OnePlus 13R è previsto per il 7 gennaio insieme alla versione globale di OnePlus 13.