Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di OnePlus 13R, al momento prevista per il prossimo 7 gennaio. Nel frattempo, un leak avrebbe svelato quelle che dovrebbero essere a tutti gli effetti le due colorazioni del nuovo modello di smartphone: scopriamone insieme tutti i dettagli.

OnePlus 13R: colorazioni e specifiche tecniche attese

I leak recentemente trapelati in rete mettono in mostra le due colorazioni, che dovrebbero chiamarsi rispettivamente Astral Trail e Nebula Noir. Pensato in origine come una versione rebrand di OnePlus Ace 5 sotto mentite spoglie, in realtà il nuovo modello ne prenderà le distanze sotto diversi aspetti. Il nuovo smartphone di casa OnePlus monterà infatti una batteria da 6000 mAh di capacità, inferiore di 415 mAh rispetto a OnePlus Ace 5, suggerendo altre possibili differenze tra i due dispositivi in termini di specifiche tecniche.

Per fare un confronto col modello sopracitato, OnePlus Ace 5 presenta un display LTPO AMOLED da 6,78 pollici di diagonale con risoluzione 1264 x 2780 pixel, e frequenza d’aggiornamento pari a 120 Hz, oltre che un picco di luminosità di 4500 nit. Sotto il cofano troviamo il chip Snapdragon 8 Gen 3, lo stesso che sarà presumibilmente presente all’interno di OnePlus 13R, accompagnato da 12 o 16 GB di RAM. Non conosciamo ancora il resto delle specifiche tecniche ufficiali di OnePlus 13R, che non dovrebbero discostarsi di molto da OnePlus Ace 5.

È bene ricordare come sempre che si tratta al momento di pure e semplici indiscrezioni, che dovranno conoscere una conferma (o smentita) ufficiale da parte della compagnia il prossimo 7 gennaio, in occasione della sua presentazione. Rimaniamo dunque in attesa di aggiornamenti riguardanti il nuovo modello da OnePlus, che siamo certi non mancheranno ad arrivare nei prossimi giorni.