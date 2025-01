Se siete alla ricerca di uno smartphone dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Unieuro propone infatti Google Pixel 8 a un prezzo davvero incredibile, arrivando ad un 46% di sconto rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia produttrice: scopriamone insieme le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Google Pixel 8: prestazioni, AI e tanto altro

Google Pixel 8 presenta un design moderno e minimale, con bordi smussati e una finitura elegante, arricchita in questo caso dalla colorazione Nero Ossidiana. Lo smartphone di Google è alimentato dal processore Google Tensor G3, che assicura elevate prestazioni per ogni possibile utilizzo, permettendo il rapido avvio di qualsiasi tipologia di app senza particolari problemi. Uno dei punti di forza di Google Pixel 8 è senz’ombra di dubbio rappresentato dalla sua autonomia, arrivando fino a 24 ore totali, che aumentano ulteriormente a 72 ore nel caso in cui si faccia utilizzo della modalità risparmio energetico estremo.

Ogni contenuto multimediale viene trasmesso sul display Actua ad alta risoluzione da 6,2 pollici di diagonale, con una frequenza d’aggiornamento da 120 Hz in grado di garantire un’ottima fluidità e dinamicità per la riproduzione dei più disparati contenuti multimediali, dai film alle serie TV in streaming e tanto altro.

Tra le novità maggiormente apprezzate troviamo anche il supporto all’intelligenza artificiale di Google, che porta numerose funzionalità come Traduzione dal Vivo, Filtro Chiamate, Gomma magica per la riduzione dei fastidiosi rumori ambientali e tanto altro ancora.

Nel caso del comparto fotocamere, Google Pixel 8 offre un sensore principale da 50 megapixel dotato di stabilizzazione ottica dell’immagine, grazie alla quale è possibile ottenere scatti nitidi in qualsiasi condizione di luce ambientale, oltre che una fotocamera frontale da 12 megapixel. Lo smartphone gode della certificazione IP68.8, che assicura resistenza totale contro acqua e polvere.

Se siete interessati ad acquistarlo, Google Pixel 8 è disponibile sul sito di Unieuro all’incredibile prezzo di soli 429 euro, permettendovi un risparmio di ben 350 euro rispetto al prezzo consigliato dalla compagnia.

Acquista Google Pixel 8 su Unieuro a 429 euro