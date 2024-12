Per chiudere l’anno in bellezza sono disponibili su Amazon due intriganti offerte riguardanti il mondo Nothing: sul noto e-shop potete acquistare con generosi sconti sia lo smartphone Nothing Phone (2a) Plus sia le cuffie true wireless Nothing Ear (a). Vediamo come approfittarne prima che terminino le scorte o i prezzi tornino su.

Due offerte Nothing su Amazon: in sconto Phone (2a) Plus e Ear (a)

Iniziamo da Nothing Phone (2a) Plus, il più recente modello della casa londinese. Lo smartphone Android mette a disposizione un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ e refresh rate fino a 120 Hz e il SoC MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, al cui fianco trovano spazio 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Il comparto fotografico offre tre sensori in tutto, capeggiati da una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP. A livello di connettività non manca praticamente nulla, vista la presenza di 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e porta USB Type-C. La batteria è da 5000 mAh e supporta la ricarica rapida da 50 W (con cavo) e la ricarica inversa da 5 W.

Su Amazon è in offerta anche un altro prodotto della stessa azienda: si tratta delle Nothing Ear (a), cuffie true wireless lanciate quest’anno insieme al modello premium Nothing Ear. Cambiano molto rispetto alle Ear classiche, con una forma rettangolare (al posto dell’iconico quadrato) che porta con sé anche un miglioramento in termini di portabilità.

Le cuffie offrono un design sopra la media, sono costruite bene e suonano molto bene per il prezzo a cui sono vendute, come abbiamo appurato nella nostra recensione. In più dispongono di una cancellazione del rumore fino a 45 dB e possono contare su una companion app completa, ricca di personalizzazioni e funzioni. Sono le cuffie true wireless giuste per avere tra le mani (e nelle orecchie) qualcosa che dia la sensazione di un prodotto premium senza spendere cifre folli.

Nothing Phone (2a) Plus ha esordito al prezzo consigliato di 449 euro (versione 12-256 GB), ma in queste ore potete acquistarlo in offerta su Amazon a 390,15 euro nella colorazione grigia. Volendo potete abbinargli le cuffie Nothing Ear (a), lanciate a 99 euro e disponibili in sconto a 69 euro (in entrambi i casi il prodotto è venduto e spedito da Amazon stessa). Per queste ultime sono disponibili tutte e tre le colorazioni (Nero, Bianco e Giallo). L’accoppiata verrebbe a costare 459,15 euro invece di 548 euro. Se siete interessati non vi resta che seguire i link qui in basso: