Gli smartphone Android non smettono certamente di funzionare dopo il termine del supporto software ufficiale, ma alcuni utenti potrebbero essere preoccupati per eventuali patch di sicurezza vetuste, o magari vorrebbero avere almeno qualche assaggio delle funzionalità più recenti. Proprio qui entra in gioco il mondo del modding, e in questo caso ci soffermiamo su quella che è la custom ROM più popolare: esatto, è finalmente disponibile LineageOS 22.1, versione basata su Android 15. Scopriamo insieme le novità, come installarla e quali dispositivi sono supportati.

LineageOS 22.1 è disponibile: ecco le principali novità

LineageOS 22.1 basata su Android 15 (QPR1) è ufficialmente disponibile, ed è il risultato di mesi di lavoro da parte del team, che ha dovuto affrontare alcune nuove sfide. Con il nuovo modello di sviluppo di Android, Google rilascia ora release trimestrali (QPR) con modifiche anche significative alla base del codice, costringendo il team di LineageOS a mettere mano alla custom ROM in modo consistente ogni 3 mesi (anziché ogni anno). In più, Big G potrebbe a volte rimuovere il codice su cui si basano i dispositivi più vecchi, di conseguenza il supporto per alcuni modelli potrebbe essere interrotto prima del rilascio della successiva major release.

Il nome LineageOS 22.1 si va ad allineare con le scelte di Google, ed è infatti basata su Android 15 QPR1 e non sulla versione iniziale di Android 15; questo significa che più avanti dovremmo vedere LineageOS 22.2 (basata su Android 15 QPR2) e così via.

La nuova release di LineageOS supporta più di 100 dispositivi, ma grazie al lavoro dei manutentori se ne aggiungeranno altri. Le novità introdotte non sono solo quelle studiate da Google, visibili e non visibili, ma troviamo anche una nuova app musicale chiamata Twelve e un nuovo lettore per i PDF denominato Camelot. Le principali novità di LineageOS 22.1 sottolineate dal team sono le seguenti:

le patch di sicurezza da marzo 2024 a novembre 2024 sono state integrate in LineageOS dalla versione 19.1 alla 22.1;

SeedVault ed Etar sono stati entrambi aggiornati alla loro rispettiva versione upstream più recente;

WebView è stato aggiornato a Chromium 131.0.6778.200;

il collaboratore demon000 (Cosmin Tanislav) ha rielaborato le utility di estrazione, ottimizzandole notevolmente. È riuscito a ottimizzare la maggior parte dei dispositivi portando l’estrazione da circa 180 secondi fino a circa 30 secondi; ha anche riscritto le utility di estrazione da zero in Python, rendendole molto più estensibili e più veloci, con un tempo di esecuzione di circa 6 secondi. Si tratta di un miglioramento della velocità di 30 volte. I manutentori possono passare a questa implementazione a loro piacimento durante questo ciclo;

il collaboratore 0xCAFEBABE ha aggiunto il supporto per i target virtIO (QEMU/crosvm/UTM, ecc.). Sebbene non siano supportati ufficialmente, è disponibile una guida completa per la creazione e l’utilizzo di questi target (link)

Abbiamo anticipato l’arrivo di due nuove app. La prima è Twelve, che va ad aggiornare l’app Eleven introdotta con CyanogenMod 12.1: si tratta di un’app per la musica che integra tutte le funzionalità già viste su Eleven, e aggiunge un design rinnovato con Material You, un formato in landscape pensato anche per i tablet, il supporto alla maggior parte dei protocolli server di librerie musicali esistenti, il supporto per protocolli di streaming come HLS, DASH e SmoothStreaming, ricerca migliorata, supporto migliorato ad Android Auto, possibilità di riprendere la riproduzione dove si era interrotta (anche dopo un riavvio), altri preset e non solo. Il team ha in mente di aggiungere ulteriori funzioni con futuri aggiornamenti.

La seconda nuova app è Camelot, app nativa per la visualizzazione dei PDF: utilizza la stessa libreria di Jetpack PDF utilizzata nelle recenti versioni di Google Chrome e Files di Google, per una facile e snella visualizzazione dei file.

Dispositivi supportati da LineageOS 22.1

La lista di smartphone e tablet Android supportati da LineageOS 22.1 è molto lunga, ma probabilmente si allungherà nei prossimi mesi con ulteriori modelli. È necessario fare attenzione con l’installazione in base ai modelli: mentre la maggior parte dei dispositivi può essere aggiornata da una precedente build ufficiale di LineageOS senza necessariamente cancellare i dati, alcuni potrebbero richiedere un’installazione pulita a causa di modifiche come il ripartizionamento.

Ecco la lista dei modelli sui quali si può installare LineageOS 22.1:

Modello Istruzioni e download Manutentore Aggiornato da ASUS Zenfone 5Z (ZS620KL) Z01R ThEMarD 21 Banana Pi M5 (Android TV) m5 stricted 21 Banana Pi M5 (Tablet) m5_tab npjohnson, stricted 21 Dynalink TV Box 4K (2021) wade npjohnson, bgcngm, stricted, webgeek1234, deadman96385, trautamaki, luca020400, aleasto 21 Essential PH-1 mata haggertk, npjohnson, tomoms 21 F(x)tec Pro¹ X pro1x BadDaemon, bgcngm, mccreary, npjohnson, qsnc, tdm 21 F(x)tec Pro¹ pro1 BadDaemon, bgcngm, intervigil, mccreary, npjohnson, tdm 21 Fairphone 4 FP4 mikeioannina 21 Fairphone 5 FP5 mikeioannina 21 Google ADT-3 deadpool bgcngm, npjohnson, stricted, webgeek1234, deadman96385, trautamaki, luca020400, aleasto 21 Google Chromecast with Google TV (4K) sabrina npjohnson, stricted 21 Google Pixel 2 XL taimen chrmhoffmann, Eamo5, npjohnson, jro1979 21 Google Pixel 2 walleye chrmhoffmann, Eamo5, npjohnson, jro1979 21 Google Pixel 3 XL crosshatch mikeioannina, razorloves 21 Google Pixel 3 blueline mikeioannina, razorloves 21 Google Pixel 3a XL bonito mikeioannina, npjohnson 21 Google Pixel 3a sargo mikeioannina, npjohnson 21 Google Pixel 4 XL coral Eamo5, mikeioannina, npjohnson 21 Google Pixel 4 flame Eamo5, mikeioannina, npjohnson 21 Google Pixel 4a 5G bramble mikeioannina 21 Google Pixel 4a sunfish mikeioannina 21 Google Pixel 5 redfin mikeioannina 21 Google Pixel 5a barbet mikeioannina 21 Google Pixel 6 Pro raven mikeioannina 21 Google Pixel 6 oriole mikeioannina 21 Google Pixel 6a bluejay mikeioannina 21 Google Pixel 7 Pro cheetah mikeioannina 21 Google Pixel 7 panther mikeioannina, neelc 21 Google Pixel 7a lynx mikeioannina, niclimcy 21 Google Pixel 8 Pro husky mikeioannina 21 Google Pixel 8 shiba mikeioannina 21 Google Pixel 8a akita mikeioannina 21 Google Pixel 9 Pro Fold comet mikeioannina Google Pixel 9 Pro XL komodo mikeioannina Google Pixel 9 Pro caiman mikeioannina Google Pixel 9 tokay mikeioannina Google Pixel Fold felix mikeioannina 21 Google Pixel Tablet tangorpro LuK1337, mikeioannina, neelc, npjohnson 21 Google Pixel XL marlin npjohnson, electimon 21 Google Pixel sailfish npjohnson, electimon 21 HardKernel ODROID-C4 (Android TV) odroidc4 bgcngm, stricted 21 HardKernel ODROID-C4 (Tablet) odroidc4_tab bgcngm, npjohnson, stricted 21 Motorola edge 20 pro pstar npjohnson, SGCMarkus 21 Motorola edge 20 berlin npjohnson, SGCMarkus 21 Motorola edge 2021 berlna SyberHexen 21 Motorola edge 30 dubai themard, sb6596, Demon000 21 Motorola edge 40 pro / Motorola moto X40 / Motorola edge+ (2023) rtwo sgcmarkus, themard 21 Motorola edge s / Motorola moto g100 nio dianlujitao 21 Motorola moto e7 plus guam Rajin Gangadharan 21 Motorola moto g power 2021 borneo Fazwalrus 21 Motorola moto g200 5G / Motorola Edge S30 xpeng themard, rogers2602 21 Motorola moto g30 caprip mikeioannina 21 Motorola moto g32 devon Dhina17, mikeioannina 21 Motorola moto g42 hawao Dhina17, mikeioannina 21 Motorola moto g52 rhode Dhina17, mikeioannina 21 Motorola moto g6 plus evert jro1979 21 Motorola moto g7 play channel SyberHexen, deadman96385, erfanoabdi, npjohnson 21 Motorola moto g7 plus lake jro1979, npjohnson 21 Motorola moto g7 power ocean SyberHexen, erfanoabdi, npjohnson 21 Motorola moto g7 river erfanoabdi, npjohnson, SyberHexen 21 Motorola moto g9 / Motorola moto g9 play / Lenovo K12 Note guamp DelightReza 21 Motorola moto g9 power / Lenovo K12 Pro cebu Deivid Ignacio Parra 21 Motorola moto x4 payton erfanoabdi, ThEMarD, electimon 21 Motorola moto z2 force / Motorola moto z (2018) nash erfanoabdi, npjohnson, qsnc 21 Motorola moto z3 play beckham jro1979 21 Motorola moto z3 messi npjohnson 21 Motorola one action troika Stricted, npjohnson 21 Motorola one vision / Motorola p50 kane Stricted, npjohnson 21 Nokia 6.1 (2018) PL2 npjohnson 21 Nokia 6.1 Plus DRG npjohnson 21 Nubia Mini 5G TP1803 ArianK16a, npjohnson 21 OnePlus 11 5G salami bgcngm 21 OnePlus 5 cheeseburger qsnc 21 OnePlus 5T dumpling qsnc 21 OnePlus 6 enchilada LuK1337 21 OnePlus 6T fajita EdwinMoq 21 OnePlus 7 Pro guacamole LuK1337, Tortel 21 OnePlus 7 guacamoleb shantanu-sarkar 21 OnePlus 7T Pro hotdog qsnc 21 OnePlus 7T hotdogb LuK1337 21 OnePlus 8 Pro instantnoodlep LuK1337 21 OnePlus 8 instantnoodle jabashque 21 OnePlus 8T kebab LuK1337, mikeioannina 21 OnePlus 9 Pro lemonadep LuK1337, bgcngm, mikeioannina 21 OnePlus 9 lemonade mikeioannina, tangalbert919, ZVNexus 21 OnePlus 9R lemonades mikeioannina 21 OnePlus 9RT martini mikeioannina 21 Radxa Zero (Android TV) radxa0 bgcngm, npjohnson, stricted 21 Radxa Zero (Tablet) radxa0_tab bgcngm, npjohnson, stricted 21 Razer Phone 2 aura mikeioannina, npjohnson 21 Razer Phone cheryl mikeioannina, npjohnson 21 Realme 10 Pro 5G luigi Vivekachooz 21 Realme 9 Pro 5G / Realme 9 5G / Realme Q5 oscar Vivekachooz 21 SHIFT SHIFT6mq axolotl amartinz, joey, mikeioannina 21 Samsung Galaxy A71 a71 Haky86 21 Samsung Galaxy F62 / Samsung Galaxy M62 f62 Linux4 21 Samsung Galaxy Note 10 5G d1x Rocky7842, Linux4 21 Samsung Galaxy Note 10 d1 Linux4 21 Samsung Galaxy Note 10+ 5G d2x Linux4 21 Samsung Galaxy Note 10+ d2s Linux4 21 Samsung Galaxy S10 5G beyondx Linux4 21 Samsung Galaxy S10 beyond1lte Linux4 21 Samsung Galaxy S10+ beyond2lte Linux4 21 Samsung Galaxy S10e beyond0lte Linux4 21 Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (LTE) gta4l chrmhoffmann 21 Samsung Galaxy Tab A7 10.4 2020 (Wi-Fi) gta4lwifi chrmhoffmann 21 Samsung Galaxy Tab S5e (LTE) gts4lv bgcngm, LuK1337 21 Samsung Galaxy Tab S5e (Wi-Fi) gts4lvwifi LuK1337, bgcngm 21 Samsung Galaxy Tab S6 Lite (LTE) gta4xl haggertk, Linux4 21 Samsung Galaxy Tab S6 Lite (Wi-Fi) gta4xlwifi Linux4, haggertk 21 Sony Xperia 1 II pdx203 hellobbn 21 Sony Xperia 1 III pdx215 hellobbn 21 Sony Xperia 1 V pdx234 hellobbn 21 Sony Xperia 10 Plus mermaid LuK1337 21 Sony Xperia 10 kirin LuK1337 21 Sony Xperia 5 II pdx206 kyasu, hellobbn 21 Sony Xperia 5 III pdx214 kyasu, hellobbn 21 Sony Xperia 5 V pdx237 kyasu, hellobbn 21 Sony Xperia XA2 Plus voyager LuK1337 21 Sony Xperia XA2 Ultra discovery LuK1337 21 Sony Xperia XA2 pioneer LuK1337, Stricted, cdesai 21 Walmart onn. TV Box 4K (2021) dopinder npjohnson, bgcngm, stricted, webgeek1234, deadman96385, trautamaki, luca020400, aleasto 21 Xiaomi Mi 5 gemini bgcngm, ikeramat 21 Xiaomi Mi 5s Plus natrium LuK1337 21 Xiaomi Mi 6 sagit ArianK16a, Nanhumly 21 Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ursa bgcngm 21 Xiaomi Mi 8 Pro equuleus bgcngm 21 Xiaomi Mi 8 dipper infrag 21 Xiaomi Mi MIX 2 chiron mikeioannina 21 Xiaomi Mi MIX 2S polaris bgcngm 21 Xiaomi Mi MIX 3 perseus bgcngm, rtx4d 21 Xiaomi POCO F1 beryllium bgcngm, warabhishek 21

Anche se il vostro smartphone o tablet non è citato nella lista qui sopra, potrebbe essere tra i modelli supportati da LineageOS 21 elencati qui sotto. Il team sottolinea che LineageOS 20 viene ormai ritenuta una versione obsoleta e quindi non sarà disponibile per i nuovi dispositivi.

Modello Istruzioni e download Manutentore Aggiornato da Fairphone 3 / Fairphone 3+ FP3 teamb58, dk1978 20 LG G7 ThinQ (G710AWM/EM/EMW) / LG G7+ ThinQ judyln lifehackerhansol LG G7 ThinQ (G710N) g710n lifehackerhansol LG G7 ThinQ (G710ULM/VMX) g710ulm lifehackerhansol LG V35 ThinQ judyp Juleast LG V40 ThinQ judypn Tuan Anh Lenovo Z5 Pro GT heart themard, optionaltoast 20 Lenovo Z6 Pro zippo Lucchetto, themard, einargednochsson 20 Motorola edge racer erfanoabdi, Jleeblanch, SyberHexen, DD3Boh 20 Motorola moto g 5G / Motorola moto one 5G ace kiev SyberHexen, Jleeblanch, Vivekachooz 20 Motorola moto g 5G plus / Motorola moto one 5G nairo SyberHexen, Ivanmeler 20 NVIDIA Jetson Nano [Android TV] / NVIDIA Jetson Nano 2GB [Android TV] porg webgeek1234, npjohnson 20 NVIDIA Jetson Nano [Tablet] / NVIDIA Jetson Nano 2GB [Tablet] porg_tab webgeek1234, npjohnson 20 NVIDIA Jetson TX2 [Android TV] / NVIDIA Jetson TX2 NX [Android TV] quill webgeek1234 20 NVIDIA Jetson TX2 [Tablet] / NVIDIA Jetson TX2 NX [Tablet] quill_tab webgeek1234 20 NVIDIA Shield TV (2015 / 2015 Pro / 2017 / 2019 Pro) [Android TV] / NVIDIA Jetson TX1 [Android TV] foster webgeek1234, npjohnson 20 NVIDIA Shield TV (2015 / 2015 Pro / 2017 / 2019 Pro) [Tablet] / NVIDIA Jetson TX1 [Tablet] foster_tab webgeek1234, npjohnson 20 NVIDIA Shield TV (2019) [Android TV] sif webgeek1234, npjohnson 20 Nintendo Switch v1 [Android TV] / Nintendo Switch v2 [Android TV] / Nintendo Switch Lite [Android TV] / Nintendo Switch OLED [Android TV] nx makinbacon, npjohnson, webgeek1234 Nintendo Switch v1 [Tablet] / Nintendo Switch v2 [Tablet] / Nintendo Switch Lite [Tablet] / Nintendo Switch OLED [Tablet] nx_tab makinbacon, npjohnson, webgeek1234 Nokia 8 NB1 Tuan Anh Nubia Red Magic Mars nx619j Cyborg2017, rtx4d 20 Nubia Z18 Mini nx611j Cyborg2017 20 Nubia Z18 nx606j Cyborg2017, rtx4d 20 OnePlus Nord N10 billie danascape OnePlus Nord N200 dre tangalbert919 20 Samsung Galaxy A52 4G a52q Simon1511 20 Samsung Galaxy A52s 5G a52sxq Simon1511 20 Samsung Galaxy A72 a72q Simon1511 20 Samsung Galaxy A73 5G a73xq Simon1511 20 Samsung Galaxy M52 5G m52xq Simon1511 20 Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) gtowifi lifehackerhansol 20 Solana Saga ingot mikeioannina, npjohnson Sony Xperia XZ2 Compact xz2c dtrunk90 20 Sony Xperia XZ2 Premium aurora dtrunk90 20 Sony Xperia XZ2 akari dtrunk90 20 Sony Xperia XZ3 akatsuki dtrunk90 20 Xiaomi 11 Lite 5G NE / Xiaomi 11 Lite NE 5G / Xiaomi Mi 11 LE lisa ItsVixano 20 Xiaomi Black Shark shark rtx4d, tdrkDev Xiaomi Mi 10 Pro cmi luffitys Xiaomi Mi 10 umi 0xCAFEBABE, przekichane Xiaomi Mi 10S thyme Alcatraz323, Flicker372 Xiaomi Mi 10T / Xiaomi Mi 10T Pro / Redmi K30S Ultra apollon Ramisky, SebaUbuntu 20 Xiaomi Mi 10T Lite 5G / Xiaomi Mi 10i 5G / Redmi Note 9 Pro 5G gauguin Hridaya, Lynnrin 20 Xiaomi Mi 11 Lite 5G renoir ArianK16a 20 Xiaomi Mi 11 Pro mars Flower Sea 20 Xiaomi Mi 11i / Redmi K40 Pro / Redmi K40 Pro+ / Mi 11X Pro haydn AdarshGrewal, erfanoabdi 20 Xiaomi Mi 9T / Redmi K20 (China) / Redmi K20 (India) davinci ArianK16a 20 POCO F2 Pro / Redmi K30 Pro lmi SebaUbuntu 20 POCO F3 / Redmi K40 / Xiaomi Mi 11X alioth SahilSonar, SebaUbuntu, althafvly 20 POCO F4 / Redmi K40S munch SebaUbuntu POCO M2 Pro / Redmi Note 9S / Redmi Note 9 Pro (Global) / Redmi Note 9 Pro (India) / Redmi Note 9 Pro Max / Redmi Note 10 Lite miatoll dereference23, ItsVixano 20 POCO X3 NFC surya Shimitar, TheStrechh 20 Redmi 12C / Redmi 12C NFC / POCO C55 earth surblazer Redmi 7 / Redmi Y3 onclite Dhina17 20 Redmi K60 Pro socrates danielml Redmi Note 10 Pro / Redmi Note 10 Pro (India) / Redmi Note 10 Pro Max (India) sweet basamaryan, danielml3 20

Per maggiori informazioni su LineageOS 22.1, sulla sua installazione e sulle novità introdotte, potete recarvi sul sito ufficiale a questo link. Avete intenzione di installare la nuova custom ROM sul vostro smartphone o tablet Android o il modding non fa (più) per voi?