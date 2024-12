Gli occhiali smart Google Glass non sono stati un successo per vari motivi, ma ora i tempi sono più maturi per accogliere gli occhiali intelligenti.

Sul mercato sono già disponibili occhiali con interessanti funzionalità di realtà aumentata supportata dai recenti progressi fatti nell’ambito dell’intelligenza artificiale.

Google non nasconde che sta provando a realizzare un nuovo paio di occhiali intelligenti, poiché a maggio ha svelato Project Astra, una nuova tecnologia promettente che avrebbe sfruttato la potente intelligenza artificiale di Google per fornire risposte a domande e identificare cose in base a ciò che vede la fotocamera del dispositivo.

La tecnologia è stata mostrata in funzione su uno smartphone Google Pixel ed è stata una dimostrazione piuttosto impressionante di come potrebbe essere utilizzata con i futuri dispositivi indossabili.

Infatti sembra che la società stia prendendo in considerazione il lancio di un nuovo paio di occhiali intelligenti, in quanto il team Deep Mind di Google ha confermato a The Verge che sta testando Project Astra su un paio di occhiali prototipo.

Google sta sviluppando dei nuovi occhiali intelligenti

Il colosso di Mountain View non ha affermato esplicitamente che ha intenzione di lanciare un prodotto di consumo, tuttavia qualche giorno fa è emerso un brevetto di Google relativo a un nuovo paio di occhiali intelligenti e a quanto si dice sono dotati di un display, un altoparlante e tecnologia di tracciamento oculare.

Con Google Gemini, Lens e l’esperienza maturata nel campo di smartphone, smartwatch e altri dispositivi, Google sembra avere tutto quello che serve per lanciare un prodotto utile e di successo. Nel video seguente potete farvi un’idea di Project Astra.