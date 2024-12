Dagli Stati Uniti arriva la notizia dell’implementazione di una nuova interessante funzionalità per alcuni utenti di Samsung Galaxy S24 e Samsung Galaxy Z Fold6: ci riferiamo alla messaggistica satellitare.

Il merito della disponibilità di tale nuova funzione è da attribuire all’operatore telefonico T-Mobile, che ha attivato il relativo servizio in beta per alcuni smartphone del colosso coreano che lo supportano.

Samsung Galaxy S24 sfrutta finalmente anche i satelliti

In Rete stanno aumentando le segnalazioni degli utenti che possono contare su questa funzionalità (pare che non sia disponibile per tutti i clienti di T-Mobile), che ha una propria apposita scheda nel menu delle Impostazioni, all’interno della sezione dedicata alle connessioni (chiamata Satellite Networks), apparsa dopo l’installazione delle patch di sicurezza di dicembre 2024.

Stando a quanto si apprende, per usufruire di questa nuova funzionalità è necessario avere stipulato un apposito abbonamento al servizio, che consente agli utenti di inviare e ricevere messaggi di testo via satellite nel caso in cui una normale connessione di rete non sia disponibile.

In pratica, nel momento in cui ci si trova in una zona priva di copertura di rete, il sistema connette in modo automatico lo smartphone alla rete satellitare, in modo da consentire di inviare e ricevere messaggi. Lo smartphone si riconnetterà automaticamente alla rete cellulare non appena sarà disponibile.

Nelle informazioni sul servizio viene precisato che la connettività satellitare potrebbe non essere disponibile in determinate aree e che le condizioni meteo o alcune strutture potrebbero influire sulla qualità della connessione.

I satelliti non potranno essere sfruttati per effettuare chiamate di emergenza, per le quali continuerà ad essere necessario l’utilizzo della rete cellulare.

Per il momento T-Mobile sta testando questo nuovo servizio soltanto con alcuni utenti mentre per il lancio globale ci sarà da avere pazienza ancora per un po’.