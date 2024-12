OnePlus ha appena presentato un nuovo tablet Android dotato del nuovo SoC Dimensity 8350 di MediaTek e di un ampio display.

OnePlus Pad 2024 è fondamentalmente OPPO Pad 3 che è stato già lanciato dal produttore cinese. Ecco una panoramica del nuovo tablet di OnePlus.

Caratteristiche di OnePlus Pad 2024

OnePlus Pad 2024 sfoggia un display da 11,6 pollici con risoluzione 2,8 K e frequenza di aggiornamento di 144 Hz. Il cuore del dispositivo è il chipset Dimensity 8350 di MediaTek.

OnePlus Pad 2024 è alimentato da una batteria da 9.520 mAh che dovrebbe garantire una buona autonomia, mentre la ricarica rapida da 67 W dovrebbe evitare lunghe attese connessi a un cavo. L’azienda sostiene che il tablet è in grado di offrire fino a 16 ore di riproduzione video con una carica completa.

Altre caratteristiche di OnePlus Pad 2024 sono il supporto per la stilo, una fotocamera selfie da 8 MP, il WiFi 6 e il Bluetooth 5.4. Il tablet ha uno spessore di soli 6,29 mm e pesa circa 533 grammi e la dotazione software include l’interfaccia ColorOS 15 basata su Android 15.

Disponibilità e prezzi di OnePlus Pad 2024

OnePlus Pad 2024 debutta sul mercato cinese nelle due colorazioni verde e grigio al prezzo di 1.999 yuan, corrispondenti a circa 262 euro al cambio attuale.

Al momento non ci sono notizie in merito a un eventuale lancio globale del dispositivo, ma OnePlus potrebbe rivelare qualcosa in occasione di l’evento di lancio globale della serie OnePlus 13 previsto per il 7 gennaio.