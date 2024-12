Google continua la sua tradizione di celebrare i grandi momenti della cultura pop con un nuovo easter egg dedicato al ritorno di Squid Game. In occasione del debutto della seconda stagione, rilasciata il 26 dicembre 2024, il colosso di Mountain View ha integrato nel suo motore di ricerca un’esperienza interattiva che farà la gioia dei fan della serie sud coreana.

Come accedere all’easter egg dedicato a Squid Game 2

Per scoprire questa particolare funzionalità, gli utenti hanno un’unica opzione di ricerca su Google: digitare semplicemente “squid game”. Una volta visualizzati i risultati, apparirà sullo schermo l’iconica carta d’invito fluttuante, elemento caratteristico della serie. Toccando o cliccando su questa carta, si viene trasportati in una schermata a tutto schermo dove prende vita il minigioco.

Il gioco ricrea la famosa sfida “Un, due, tre, stella!” (Red Light, Green Light nella versione originale), uno dei momenti più memorabili e inquietanti della prima stagione. L’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva e funzionale sia su desktop che su dispositivi mobili. Nella parte inferiore dello schermo sono presenti due pulsanti essenziali – “Go” e “Stop” – che permettono di controllare simultaneamente sei personaggi.

La meccanica di gioco è fedele alla serie: i giocatori devono far avanzare i personaggi solo quando la gigantesca bambola robot Younghee è girata di spalle, fermandosi immediatamente quando si volta.

Naturalmente, Google ha optato per una versione più leggera e adatta a tutti, eliminando gli elementi più cruenti caratteristici della serie. L’esperienza è arricchita dalla presenza dell’inquietante colonna sonora originale, che può essere comunque disattivata tramite un comando posto nell’angolo inferiore destro dell’interfaccia.

Il ritorno di un fenomeno globale

La scelta di rilasciare la seconda stagione il giorno dopo Natale non è casuale: rappresenta un’opportunità perfetta per gli spettatori di immergersi nei sette nuovi episodi durante il periodo festivo. Questa nuova stagione arriva dopo una lunga attesa di oltre tre anni dalla prima, che ha stabilito record di visualizzazioni su Netflix e ha ridefinito gli standard delle serie TV internazionali.

Per i fan più accaniti, c’è già una notizia che guarda al futuro: è stata ufficialmente confermata una terza e conclusiva stagione, prevista per il 2025, che chiuderà definitivamente l’arco narrativo della serie.

Questa funzionalità nascosta nel motore di ricerca si rivela essere un passatempo perfetto per ingannare l’attesa tra un episodio e l’altro, permettendo agli utenti di vivere in prima persona, seppur in versione miniaturizzata e decisamente meno cruenta, una delle sfide più iconiche della serie.