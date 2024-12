Nelle scorse ore il team di Google con un post sul blog ufficiale è tornato a parlare della controversia legale promossa dal Dipartimento di Giustiza degli Stati Uniti e che potrebbe costringere il colosso di Mountain View a cedere Google Chrome e Android.

Ovviamente queste sono ipotesi che il colosso statunitense desidera scongiurare ed a tal proposito l’azienda ha già annunciato di voler impugnare la decisione della Corte federale, sebbene sia comunque previsto che Google depositi delle proposte di rimedio.

Le proposte di Google

Google ci tiene a precisare che le sue proposte sono state valutate con grande attenzione, in quanto vi è la consapevolezza che potrebbero comportare costi notevoli per i partner, regolamentando il modo in cui devono procedere nella scelta del miglior motore di ricerca per i loro clienti.

Per quanto riguarda Android, la proposta di Google prevede che i produttori di dispositivi possano avere una flessibilità aggiuntiva nel precaricare più motori di ricerca e nel precaricare qualsiasi sua app a prescindere dal precaricamento del motore di ricerca del colosso di Mountain View o di Google Chrome.

Passando ai browser, Google ritiene che le aziende come Apple e Mozilla dovrebbero continuare ad avere la libertà di fare accordi con qualsiasi motore di ricerca ritengano migliore per i loro utenti e la proposta del colosso di Mountain View prevede una maggiore flessibilità, in quanto sarà possibile offrire Ricerca Google (con i relativi ricavi) e stabilire soluzioni alternative a seconda della piattaforma (per esempio su iPhone), il tutto con contratti di durata anche di solo 1 anno.

In sostanza, Google con i correttivi proposti prova a rispettare i principi generali messi in evidenza dal Dipartimento di Giustizia senza snaturare il suo modello di business.

Ricordiamo che la vicenda è ancora lontana dal suo epilogo e il prossimo anno ad aprile è in programma un’udienza in occasione della quale queste proposte saranno discusse ed eventualmente modificate.

Potete trovare il documento integrale del colosso statunitense seguendo questo link.