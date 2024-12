L’aggiornamento di dicembre 2024 per gli smartphone Google Pixel ha portato con sé diversi miglioramenti e la risoluzione di vari bug ma, come spesso accade, pare che per alcuni utenti abbia implementato anche un piccolo problema.

Nelle note relative all’update, tra le novità introdotte sono menzionati anche miglioramenti della stabilità e delle prestazioni della connessione di rete in determinate condizioni, cosa che non è stata riscontrata da diversi possessori di smartphone Google Pixel (dalla sesta generazione a quella più recente).

Scoperto un nuovo bug per i Google Pixel

Non c’è da stupirsi più di tanto per la scoperta di un nuovo bug, in quanto è piuttosto comune che gli aggiornamenti portino nuovi problemi da risolvere per il team di sviluppatori.

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti Google Pixel che lamentano problemi di connettività dei dati mobile, che hanno iniziato a manifestarsi dopo l’aggiornamento di dicembre 2024.

Stando a quanto è possibile apprendere, il problema in questione causa il malfunzionamento della rete mobile, in quanto gli utenti interessati parlano di “dati mobile intermittenti” e di un conseguente peggioramento dell’autonomia.

Si tratta di un bug che sta generando non poca frustrazione tra gli utenti colpiti, in quanto l’esperienza di navigazione sul Web viene compromessa e il riavvio dello smartphone non risolve il problema, che dopo poco tempo si ripresenta.

C’è da precisare che non è chiaro quanto sia diffuso il problema e fortunatamente pare non siano molti gli utenti Google Pixel ad essere stati colpiti.

Il team di sviluppatori di Google non ha ancora riconosciuto ufficialmente il problema e, pertanto, non vi sono informazioni su quando potrebbe essere implementato il relativo fix.

Tra i rimedi temporanei elaborati dagli utenti che hanno riscontrato il bug vi sono la reimpostazione di rete mobile, Bluetooth e WiFi (è necessario andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Sistema e quindi selezionare le opzioni di reimpostazione) e la disattivazione delle chiamate WiFi (è necessario andare nel menu delle Impostazioni, entrare nella sezione Rete e Internet e quindi selezionare SIM).