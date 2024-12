HONOR ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per il suo smartphone pieghevole di punta, l’HONOR Magic V Flip, portando il dispositivo alla versione MagicOS 9.0.0.121 (se interessati, qui trovate tutte le novità della versione 9.0 di MagicOS). Questo update non solo introduce una serie di funzionalità interessanti, ma migliora anche l’usabilità complessiva e l’efficienza del sistema. Scopriamo insieme le principali novità.

HONOR Magic V Flip riceve la modalità Hover, una funzione che migliora il multitasking

Una delle funzioni più innovative introdotte con questo aggiornamento è la modalità hover, una caratteristica che sfrutta al massimo le potenzialità del display pieghevole. Attivandola, lo schermo si divide verticalmente in due sezioni, permettendo un utilizzo contemporaneo per attività diverse.

Ad esempio, è possibile guardare un video o partecipare a una videochiamata nella parte superiore dello schermo, mentre nella parte inferiore si possono utilizzare controlli specifici o annotare appunti. Questa funzione è facilmente accessibile seguendo il percorso: Impostazioni > Schermo pieghevole > Modalità Hover.

Un’altra novità importante riguarda la gestione del volume, ora personalizzabile grazie a un nuovo pannello di regolazione rapida. Con questa opzione, è possibile regolare separatamente i volumi di chiamate, media, notifiche, sveglie e persino di alcune applicazioni specifiche.

Per attivare questa funzione, basta andare in Impostazioni > Suoni e vibrazione > Altre impostazioni suoni e vibrazione > Regolazione volume app individuale. Si tratta di un’aggiunta pensata per chi ama personalizzare al massimo l’esperienza audio sul proprio dispositivo.

Tra le funzionalità più apprezzate c’è anche la nuova opzione per la rimozione dei passanti. Grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale, l’app Galleria permette di eliminare automaticamente persone indesiderate dallo sfondo delle foto, offrendo così immagini più pulite e professionali.

Per utilizzare questa funzione, è sufficiente aprire l’immagine, selezionare Modifica AI > Modifica foto magica > Eliminazione AI > Rimuovi passanti. Una soluzione ideale per chi vuole immortalare paesaggi o scene urbane senza la fastidiosa presenza di soggetti indesiderati.

Honor non si è limitata all’introduzione di nuove funzionalità: sono stati effettuati anche miglioramenti alla stabilità e ottimizzazioni dell’accessibilità. Tra questi, spicca la nuova visualizzazione del testo ad alto contrasto, pensata per rendere la lettura più agevole, in particolare per gli utenti con difficoltà visive.

Un’ulteriore novità riguarda il supporto ampliato dello schermo esterno per applicazioni di terze parti, tra cui giochi e altre app di utilità. Questo aggiornamento rende l’esperienza d’uso ancora più versatile, valorizzando le caratteristiche uniche del display pieghevole.

Quando arriverà l’aggiornamento e changelog completo



Come spesso accade, l’update a MagicOS 9.0.0.121 verrà rilasciato gradualmente. Gli utenti interessati possono verificare la disponibilità direttamente dal menu Impostazioni > Sistema e aggiornamenti > Aggiornamenti software. È consigliabile scaricare il pacchetto sotto rete Wi-Fi e con la batteria carica per evitare interruzioni.

Per completezza d’informazione, qualora siate interessati a consultare tutte le novità introdotte con l’ultimo aggiornamento, di seguito inseriamo il changelog completo dell’update.

Changelog completo dell’aggiornamento MagicOS 9.0.0.121



Apps

The external home screen now supports third-party apps like Tencent Happy Landlord, Haibin Candy Crush Saga, Ziroom, and Xiaotiancai.

Hover Mode

Added a new hover mode. In hover mode, when using the app to watch live broadcasts, listen to music, attend meetings, take notes, etc., you can watch in the upper half of the screen and control in the lower half of the screen. (Path: Settings > Folding Screen > Hover Mode)

Volume Control

Added a new volume quick adjustment panel that supports individual adjustment of media, incoming calls, notifications, alarms, and in-app volumes.

To enable individual volume adjustment in apps, go to Settings > Sounds and Vibration > More Sound and Vibration Settings > Individual App Volume Adjustment.

Gallery

Added a specific passers-by removal feature. It removes passers-by from the image’s background. (Path: Picture > AI Edit > Magic Photo Editing > AI Elimination > Remove Passers-by.

Accessibility

Optimize the display of high-contrast text in accessibility mode.

Stability