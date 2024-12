Nel corso delle ultime e come ormai ampiamente anticipato da diverse settimane, è stato presentato ufficialmente HONOR GT, l’ultimo modello di smartphone della compagnia dedicato in particolar modo al gaming: scopriamone insieme tutte le principali specifiche tecniche e il listino prezzi.

HONOR GT: display AMOLED, funzionalità AI e tanto altro

HONOR GT presenta un display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD e frequenza d’aggiornamento da 120 Hz, utile soprattutto per l’esecuzione ottimale dei videogiochi mobile. Il sensore per il riconoscimento delle impronte digitali in questo caso è direttamente integrato nel display.

Sotto il cofano troviamo il processore Snapdragon 8 Gen 3 a 3,3 GHz con 16 GB di RAM nella sua massima configurazione, che dà accesso a diverse funzionalità di intelligenza artificiale per l’ottimizzazione dei consumi. Il chip in questione viene alimentato da una batteria da 5300 mAh di capacità, che presenta il supporto alla ricarica rapida SuperCharge da 100 W di potenza. Tra le funzionalità presenti troviamo anche il supporto al Dual SIM, che dà possibilità di utilizzare due schede nano-SIM in contemporanea per la ricezione di messaggi e chiamate.

Passiamo al comparto fotocamere, dove troveremo un sensore principale Sony IMX906 da 50 megapixel, un sensore ultra-wide da 12 megapixel e infine un sensore da 16 megapixel sul lato anteriore. Lo smartphone presenta l’interfaccia Magic UI 9.0, basata sul sistema operativo Android 15.

Il nuovo HONOR GT sarà disponibile in Cina rispettivamente nelle colorazioni Phantom Black, Ice Crystal White e Aurora Green, con il seguente listino prezzi:

HONOR GT con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a circa 287 euro

HONOR GT con 16 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, a circa 313 euro

HONOR GT con 12 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a circa 339 euro

HONOR GT con 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, a circa 378 euro

HONOR GT con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna, a circa 430 euro

I preordini di HONOR GT sono già cominciati per il mercato cinese, dove sarà già disponibile a partire dal prossimo 24 dicembre. Non conosciamo ancora una data riservata al mercato occidentale, che verrà verosimilmente divulgata dalla compagnia con un comunicato ufficiale. Restiamo dunque in attesa di ulteriori aggiornamenti a tal proposito da HONOR, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane.