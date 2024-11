Gli smartphone sono i dispositivi tech più utilizzati in assoluto. Anche se le prestazioni sono in costante crescita ed è facile trovare uno smartphone che, semplicemente, sia in grado di “funzionare bene”, dover fare i conti con qualche problema tecnico non è certo un evento raro.

In questi casi, si parla di tech failure ovvero di una situazione in cui la tecnologia non riesce a soddisfare le esigenze dell’utente pur avendo la capacità di eseguirne le sue richieste. I tech failure sono molto comuni anche in Italia.

Come mostra un’indagine di HONOR, in particolare, questi eventi sono particolarmente temuti dagli utenti italiani che ritengono sempre più importante avere a disposizione delle tecnologie affidabili da utilizzare ogni giorno.

Il problema di fallimenti tecnologici: cosa pensano gli italiani

Il nuovo sondaggio di HONOR ha rivelato l’impatto dei fallimenti della tecnologia sulla vita degli utenti. Secondo gli intervistati, si tratta di un evento tutt’altro che raro. Il 72% degli utenti che hanno partecipato al sondaggio, infatti, sostiene di aver avuto un tech failure almeno una volta, soprattutto in ambito lavorativo.

Per il 45%, inoltre, un errore tecnologico potrebbe mettere a rischio eventi importanti della vita. Il timore di dover fare i conti con un evento di questo tipo è, quindi, molto elevato. Gli errori tecnologici più comuni, in base ai risultati del sondaggio, sono la chiamata accidentale a qualcuno (26%), la dimenticanza del caricabatterie quando si parte (23%) e la rottura dello schermo del telefono (19%).

A creare maggiore preoccupazione, però, è la batteria che viene indicata nel 36% dei casi. Da notare, inoltre, che per l’82% delle persone è proprio la batteria una delle caratteristiche principali da considerare quando si sceglie un telefono.

Da non sottovalutare, inoltre, le video chiamate. Per il 48% degli utenti, infatti, si rivelano una fonte di ansia, soprattutto quando il microfono o la telecamera si spegne durante una call. La metà degli intervistati ritiene di aver detto o fatto qualcosa di imbarazzante durante una videochiamata importante, in un momento in cui pensava di non essere visto o sentito.

L’indagine di HONOR, inoltre, conferma che oltre la metà degli italiani si dice disposta a spendere di più per avere un dispositivo che sia quanto più durevole possibile, garantendo sempre un’affidabilità elevata in ogni contesto di utilizzo.

Per avere a disposizione tecnologie affidabili ed evitare nuovi tech failure e utilizzare la tecnologia in modo più tranquillo, HONOR consiglia di affidarsi al nuovo Magic V3, uno degli smartphone più interessanti degli ultimi mesi, con caratteristiche che lo rendono davvero unico.