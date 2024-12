Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di HONOR di un nuovo tablet di fascia media: stiamo parlando di HONOR Pad V9.

A caratterizzare il nuovo tablet del produttore cinese vi sono un ampio display da 11,5 pollici con tecnologia IMAX Enhanced, ben 8 altoparlanti e varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale (come AI Note Synchronization, AI Typesetting Summary,AI Multi-Paper Comparison e AI Document Q&A).

Le principali caratteristiche di HONOR Pad V9

Dotato di una scocca in materiale metallico (con certificazione SGS Gold Five-Star), il nuovo tablet di HONOR è compatibile con gli accessori Smart Bluetooth Keyboard e Magic Pencil 3.

Questa la dotazione tecnica di HONOR Pad V9:

display da 11,5 pollici con risoluzione 2.8K (2.800 x 1.840 pixel), refresh rate a 144 Hz, IMAX Enhanced, luminosità di 500 nit, DCI-P3 color gamut, HDR Vivid, certificazione TÜV Rheinland

processore MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition

8 GB o 12 GB di RAM

128 GB, 256 GB o 512 GB di memoria di archiviazione

Wi-Fi 6, Bluetooth v5.2 (BLE, SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD)

fotocamera posteriore da 13 megapixel (f/2.0 AF)

fotocamera frontale da 8 megapixel (f/2.0 FF)

8 altoparlanti con tecnologie Spatial Audio, Hi-Res Audio, DTS:X e IMAX Enhanced

batteria da 10.100 mAh con supporto alla ricarica rapida a 66 W

assistente IA YOYO

interfaccia MagicOS 9.0 (basata su Android 15)

dimensioni: 259,1 mm x 176,1 mm x 6,1 mm

peso: 475 grammi

HONOR Pad V9 è già disponibile in pre-ordine in Cina in tre colorazioni (Luyan Purple, Yulong Snow e Cangshan Grey) con prezzi a partire da 2.099 yuan (pari al cambio a circa 275 euro) mentre l’esordio ufficiale sul mercato è previsto per il 24 dicembre.

Passando agli accessori, Magic Pencil 3 sarà disponibile a 499 yuan (circa 65 euro) mentre Smart Bluetooth Keyboard costerà 449 yuan (circa 60 euro).

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da HONOR per quanto riguarda il lancio di HONOR Pad V9 a livello globale.