Google Drive è una delle migliori applicazioni Material You sul web e ora sta ottenendo un lettore video aggiornato. In precedenza Google Drive utilizzava un lettore video che corrispondeva a quello di YouTube, ma il nuovo design introdotto all’inizio di quest’anno rende l’interfaccia più moderna.

Il lettore video di Google Drive diventa più moderno

Il nuovo lettore di Google Drive ha un look bianco in sovrimpressione con un marcatore verticale per l’avanzamento della riproduzione. Nella parte inferiore a sinistra sono presenti un grande pulsante play/pausa, i controlli che consentono di andare avanti e indietro di 10 secondi e l’indicatore del tempo trascorso rispetto alla durata complessiva del video. In basso a destra sono disposti i controlli che permettono di regolare il volume, attivare o disattivare i sottotitoli, regolare velocità di riproduzione, accedere alle altre impostazioni e passare alla modalità a schermo intero.

Nel complesso il lettore appare più pulito con i controlli che sembrano più intuitivi e meno invasivi grazie all’effetto trasparenza. Questo lettore video rinnovato verrà distribuito nelle prossime settimane per tutti i clienti di Google Workspace, gli abbonati individuali di Workspace e gli utenti con account Google personali.