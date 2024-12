L’app INPS Mobile si aggiorna alla versione 4.0 e accoglie parecchie interessanti novità. Annunciato le scorse ore, l’aggiornamento ha fatto capolino sul Google Play Store portando nuove funzioni, diversi miglioramenti grafici e una maggiore semplicità di utilizzo. Scopriamo più nel dettaglio le novità dell’app dell’Istituto nazionale della previdenza sociale.

INPS Mobile si aggiorna alla versione 4.0 con tutte queste novità

Nella giornata di ieri, il presidente dell’INPS Gabriele Fava ha annunciato a Roma la versione 4.0 dell’app INPS Mobile, disponibile da oggi al download per Android e iOS tramite Google Play Store e App Store. La nuova release va a migliorare l’applicazione principalmente sotto tre aspetti: va a semplificare il controllo delle domande presentate e dei pagamenti, a facilitare le operazioni per scaricare cedolini e certificazioni, e permette di consultare estratto conto e altre informazioni previdenziali in modo più rapido e semplice.

Questi miglioramenti sono legati a un rinnovamento generale dell’interfaccia grafica e a passi avanti nell’esperienza utente, e sono affiancati da nuove funzioni per la personalizzazione della schermata principale dell’applicazione. Ogni servizio ha ora una card consultabile e accessibile con l’autenticazione (tramite SPID o CIE), ma anche coloro che non eseguono l’autenticazione possono avere accesso al simulatore di pensione “Pensami” e al simulatore per il servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico“.

Con la rinnovata app INPS Mobile basta un tocco per verificare lo stato di una domanda (anche della NASPI), per controllare i pagamenti, l’estratto conto contributivo, una dichiarazione ISEE, per scaricare l’ultimo cedolino della pensione o della Certificazione Unica e non solo (sono 40 i servizi di consultazione). Il changelog pubblicato su Google Play Store e App Store cita anche l’aggiunta di due ulteriori funzionalità: è stata introdotta la funzione “Istituto pensione opzione donna” all’interno del servizio “Pensami” già nominato più su, ed è stata aggiunta la funzione “Download della ricevuta” all’interno dello Sportello Telematico.

Tutto questo senza dimenticare vari bugfix e miglioramenti lato prestazioni e stabilità. Insomma, un aggiornamento importante per l’app, che potrebbe contribuire ad avvicinare i cittadini e a semplificare l’utilizzo anche da parte delle persone meno tecnologiche.

Download INPS Mobile 4.0

L’aggiornamento 4.0 dell’app INPS Mobile è già disponibile al download tramite Google Play Store e App Store, mentre nel momento in cui stiamo scrivendo si sta facendo attendere per quanto riguarda l’App Gallery di Huawei. Per verificare l’arrivo dell’update o scaricare l’app sul vostro smartphone Android potete seguire il badge qui in basso.