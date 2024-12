Meta ha anticipato uno strumento di intelligenza artificiale che secondo l’azienda rivoluzionerà i video su Instagram. La tecnologia è alimentata dal modello Movie Gen AI di Meta e punta a fornire ai “creatori” uno strumento in grado di trasformare i loro contenuti senza possedere alcuna competenza di editing o manipolazione in ambito video.

Movie Gen AI stravolgerà i video su Instagram?

Come di consueto basterà chiedere cosa si desidera ottenere e l’intelligenza artificiale farà tutto il lavoro in pochissimo tempo. Il video dell’annuncio mostra come lo strumento modifica l’abbigliamento del capo di Instagram Adam Mosseri, gli ambienti di sfondo e persino il suo aspetto generale, trasformandolo in un pupazzo di feltro. Lo strumento permette di apportare anche cambiamenti più sottili, come aggiungere nuovi oggetti allo sfondo esistente o una collana d’oro al collo senza alterare il resto.