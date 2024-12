Nonostante l’enorme successo a livello globale di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questo social network, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

L’ultima novità introdotta dagli sviluppatori è dedicata agli appassionati dei messaggi diretti, che si arricchiscono della possibilità per gli utenti di programmare l’orario di invio.

Instagram lancia alcune nuove funzioni

Stando a quanto è stato riportato da Lindsey Gamble su Threads, gli utenti che hanno accesso a tale nuova funzionalità possono aprire una chat, scrivere un messaggio e tenere premuto il pulsante di invio: a quel punto l’applicazione mostrerà una finestra con la possibilità di scegliere una data e un orario di invio per il messaggio in questione.

Una volta programmata la data di invio, gli utenti vedranno una conferma nella chat con la dicitura “1 messaggio programmato” e potranno quindi programmare un altro messaggio.

Al momento questa novità è limitata ad una ristretta cerchia di utenti ma a breve dovrebbe essere estesa a tutti gli altri.

E sempre a proposito di novità, gli sviluppatori di Instagram hanno implementato alcuni nuovi strumenti per rendere più facile agli utenti la condivisione dei loro ricordi preferiti del 2024 e festeggiare l’arrivo del nuovo anno.

Un esempio è rappresentato dalla funzione Collage per le Storie, che consente agli utenti di mettere insieme le loro foto preferite dell’anno in un unico post elegante.

Ed ancora, gli utenti potranno fare affidamento anche su modelli personalizzati Add Yours a tema di festeggiamenti per il nuovo anno, così da avere un modo divertente per interagire con gli amici e condividere le loro esperienze.

Infine, in tempo per Natale arrivano un nuovo font “New Year” e un effetto “Countdown” da usare in Reel, Storie e post.

In sostanza, gli utenti potranno sbizzarrirsi con la loro creatività.