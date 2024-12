HyperOS 2, la nuova versione di HyperOS basata su Android 15, introduce tante nuove funzionalità e miglioramenti, tuttavia l’aggiornamento viene distribuito in lotti e quindi gli utenti possono dover attendere settimane o mesi prima di riceverlo.

Ora una trentina di dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento HyperOS 2. Ecco l’elenco dei fortunati.

Dispositivi Xiaomi

Xiaomi 15

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14T

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13T

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Mix Fold 4

Dispositivi Redmi

Redmi Note 13 4G

Redmi Note 13 Pro 5G

Redmi Note 13 Pro+ 5G

Redmi Note 12

Redmi K80

Redmi K80 Pro

Redmi K70

Redmi K70 Pro

Redmi K70 Ultra

Redmi K70E

Redmi K60 Ultra

Redmi Pad Pro 5G

Redmi 13

Redmi 13C

Redmi 12 4G

Redmi 12 5G

Dispositivi POCO

POCO M6

POCO M6 Pro 5G

POCO C65

HyperOS 2 è in arrivo per una trentina di dispositivi Android

Vale la pena ricordare che l’aggiornamento non è in rilascio per tutte le regioni contemporaneamente, quindi anche per i dispositivi sopra elencati potrebbero volerci giorni o settimane prima che l’aggiornamento sia disponibile.

Se il vostro dispositivo è nell’elenco l’unica via è verificare di tanto in tanto se è disponibile l’aggiornamento nelle impostazioni.

Per sapere quando il vostro dispositivo idoneo riceverà l’aggiornamento HyperOS 2 è possibile consultare la cronologia ufficiale del lancio.