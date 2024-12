Il mese scorso è stata anticipata l’introduzione di una nuova funzionalità, “Accesso membri” per Google Home. Una funzionalità il cui obiettivo era consentire di condividere l’accesso alla gestione della casa intelligente con le persone fidate, dando la possibilità di definire il livello di controllo. Ora, i partecipanti all’anteprima pubblica di Google Home possono selezionare due diversi livelli di accesso, Amministratore e Membro, con due livelli di autorizzazione: accesso solo alle Impostazioni o alle Attività.

Permessi e autorizzazioni dei livelli Amministratore e Membro

Quando si aggiunge un profilo a Google Home, è possibile assegnargli uno dei due livelli di accesso disponibili, a seconda delle autorizzazioni che si desidera concedergli. Per le persone fidate e che vivono in quell’abitazione, è possibile impostare l’accesso come Amministratore, mentre per gli altri è stato introdotto il livello Membro che dà accesso solo a controlli limitati.

Di seguito la sintesi delle autorizzazioni dei due diversi livelli di accesso. Il profilo Amministratore può:

Aggiungere, gestire e rimuovere persone

Cancellare la casa dall’account

Aggiungere e rimuovere dispositivi

Condividere dispositivi e dati con servizi partner

Collegare un abbonamento alla casa

Configurare o gestire il rilevamento della presenza per la casa o dispositivi condivisi

Controllare completamente i dispositivi e modificare le impostazioni

Gestire le impostazioni generali della casa, come: Automazioni domestiche Indirizzo di casa Rete e funzionalità Nest Wifi, Nest Aware e Nest Renew

Usare i dispositivi della casa tramite l’app Nest

Verificare e gestire la cronologia dei dispositivi della casa (es. videocamere, serrature, cronologia Nest Wifi)

Controllare o gestire i clip delle videocamere

Eliminare la cronologia della casa

Accedere ai controlli di base dei dispositivi (es. visualizzazione in diretta delle videocamere)

Personalizzare le impostazioni dell’Assistente, inclusi: Funzioni come Voice Match e Face Match Servizi multimediali collegati Gestione della presenza personale



Il profilo Membro può:

Usare i dispositivi della casa tramite l’app Nest

Accedere ai controlli di base dei dispositivi (es. visualizzazione in diretta delle videocamere)

Controllare e gestire i clip delle videocamere (con accesso specifico)

Gestire la cronologia della casa solo con accesso Attività

Controllare i dispositivi e modificarne le impostazioni solo con accesso Impostazioni

Gestire alcune impostazioni personali (se abilitato)

È importante ricordare che il nuovo livello Membro è disponibile solo nell’anteprima pubblica di Google Home. Gli utenti iscritti al programma di test possono inviare inviti per i nuovi livelli di accesso, recandosi nella scheda Impostazioni, quindi Famiglia e accesso, Aggiungi e Membro della casa. Da qui potranno inserire il nome e l’indirizzo e-mail dal quale completare la configurazione. I destinatari, però, per poter ottenere il profilo Membro, non devono far parte della versione beta e devono semplicemente avere l’ultima versione dell’app Google Home.