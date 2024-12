In vista dell’imminente seconda stagione di Squid Game, Netflix Games, la divisione giochi di Netflix, ha rilasciato Squid Game: senza limiti, il gioco ispirato alla fortunata serie TV in cui i concorrenti rischiano la vita in brutali giochi di sopravvivenza per mettere le mani sul lauto montepremi in denaro.

Il gioco offre un’azione frenetica in un brutale battle royale multiplayer dove i giocatori devono sopravvivere agli altri concorrenti e sconfiggerli in tutte le sfide mortali che affronteranno.

Squid Game: senza limiti è giocabile anche senza abbonamento a Netflix, ma non per sempre

Il gioco offre la possibilità di scegliere il personaggio e personalizzarlo con un’ampia scelta di completi, animazioni ed emoji e di fare squadra contro gli avversari online nelle competizioni da 32 giocatori. Il gameplay prevede la possibilità di raccogliere armi e potenziamenti cruciali per riuscire a ottenere il montepremi virtuale e offre l’opportunità di affinare le proprie capacità di sopravvivenza con gli eventi settimanali unici ispirati alle novità dell’universo di Squid Game.

Squid Game: senza limiti è disponibile per Android gratuitamente senza la necessità di possedere un abbonamento a Netflix, ma solo per un periodo limitato non specificato. Se siete interessati, a seguire trovate il trailer e il badge per individuare il gioco nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.