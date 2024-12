In queste ore HONOR ha avviato il rilascio di un aggiornamento per la MagicOS 9.0 presente a bordo del nuovo top di gamma HONOR Magic7 Pro, con interessanti funzioni per la fotocamera e altre migliorie.

HONOR Magic7 e Magic7 Pro sono stati annunciati ufficialmente in Cina lo scorso mese e rappresentano il fiore all’occhiello dell’azienda cinese. Ancora non si hanno tempistiche per il rilascio globale (anche se non dovremmo attendere ancora per molto), ma sappiamo già che si tratta di due smartphone che puntano tutto sull’intelligenza artificiale e sul comparto fotografico, con un’autonomia di tutto rispetto grazie alle batterie da 5850 mAh e 5650 mAh.

Ed è proprio il comparto fotografico il focus principale del nuovo aggiornamento software rilasciato in queste ore in Cina. HONOR Magic7 Pro è il primo smartphone del produttore ad arrivare sul mercato con la MagicOS 9.0 basata su Android 15, ed il nuovo aggiornamento porta il software alla versione 9.0.0.131.

Le novità del nuovo aggiornamento per HONOR Magic7 Pro

Il nuovo aggiornamento ha un peso di circa 1,26 GB e si concentra principalmente su nuove funzionalità per il comparto fotografico e qualche fix qua e là per migliorare l’esperienza utente. La portata principale di questo aggiornamento è una nuova funzionalità di intelligenza artificiale in modalità teleobiettivo, che ha lo scopo di migliorare gli scatti panoramici.

Per attivarla è necessaria effettuare uno zoom di almeno 30x all’interno dell’app fotocamera e attivare la funzionalità IA grazie all’apposito pulsante presente all’interno dell’interfaccia: il nuovo algoritmo entrerà quindi in funzione permettendo di effettuare uno zoom maggiore del paesaggio senza perdita eccessiva di qualità nell’immagine, dando anche la possibilità di regolare manualmente l’apertura per ottenere lo scatto desiderato.

Oltre a miglioramenti e correzioni di bug per tutte le altre funzionalità della fotocamera, il nuovo aggiornamento della MagicOS 9.0 introduce anche un nuovo pannello del volume che permette di regolare separatamente il volume di contenuti multimediali, notifiche, chiamate e sveglie.

Qui di seguito il changelog completo dell’aggiornamento per HONOR Magic7 Pro:

Camera

Added AI telephoto camera feature to optimize telephoto landscape shooting effects. (Path: In normal photo mode, zoom to 30x or above and turn on the AI super telephoto switch in the lower left corner)

Added variable aperture manual adjustment feature. (Path: Click the upward arrow in the camera app to expand the imaging magic box physical aperture)

Added 2x fast focus for normal photos.

Optimized main camera focus, front and rear camera colors, portraits, outdoor shooting scenarios, and other effects.

Optimized the Eagle Eye capture effect in low-light scenarios.

Optimized the brightness and saturation of WeChat video scenarios.

Sound

Added a new volume adjustment quick panel that supports separate adjustment of media, calls, notifications, alarms, and application volumes.

To enable individual adjustment of application volume, go to Settings > Sound and Vibration > More Sound and Vibration Settings > Individual adjustment of application volume.

Vibration

Optimized the vibration effects for incoming calls and input methods.

System