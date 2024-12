Dal team di sviluppatori di Google arriva una novità che riguarda lo switcher di account, che a partire da Gmail per Android si arricchisce di un’interfaccia a schermo intero.

Se fino a questo momento, infatti, il selettore dell’Account Google nella maggior parte delle applicazioni del colosso di Mountain View appariva come una sovrapposizione che solitamente occupava la maggior parte dello schermo, consentendo tuttavia di vedere sullo sfondo la relativa app, con la nuova versione gli utenti vedranno l’intera schermata occupata.

Come cambia l’interfaccia di Google Account Switcher su Android

La nuova soluzione studiata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View è un po’ più “invasiva”, in quanto gli utenti si troveranno di fronte ad un selettore dell’account che occupa tutto lo schermo, basato su un tema Dynamic Color e con una “X” in alto a destra per la sua chiusura.

Ecco il confronto tra la precedente versione e quella nuova:

Dato il maggior spazio disponibile, cambiano anche le dimensioni dei vari elementi, come quella dell’immagine dell’account, che diventa più grande e si sposta in alto al centro della schermata.

Subito dopo seguono la scheda per cambiare account, con l’elenco di quelli disponibili e la possibilità di crearne uno nuovo o di gestire quelli esistenti. A seguire, infine, viene mostrata la percentuale di spazio occupato.

Gli utenti possono continuare a scorrere verso l’alto o verso il basso sull’immagine circolare del profilo per cambiare rapidamente account.

Al momento questa nuova versione dello switcher di Google Account è stata riscontrata soltanto su Gmail (in particolare, la versione 2024.11.24.x) ed è disponibile solo per una ristretta cerchia di utenti. Probabilmente nel giro di qualche giorno sarà estesa ad altri utenti.