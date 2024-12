Dopo tante battaglie legali, la scorsa estate Epic Games Store è stato lanciato per Android, ma ora sembra che verrà anche preinstallato su alcuni nuovi smartphone.

Grazie a un accordo con l’operatore di telefonia mobile Telefónica, in alcuni paesi europei e latinoamericani Epic Games Store sarà preinstallato su alcuni smartphone Android.

Telefónica ha infatti annunciato che inizierà a preinstallare l’Epic Games Store su ogni nuovo smartphone Android venduto tramite la sua rete. Attualmente Telefónica serve Germania, America Latina, Spagna e Regno Unito.

Epic Games Store verrà preinstallato sui nuovi smartphone Telefónica

Questa iniziativa è parte della partnership di Telefónica con Epic Games volta a portare Fortnite sugli smartphone Android dopo che Epic Games ha citato in giudizio Google nel 2020, sostenendo che quest’ultima aveva corrotto operatori e produttori di smartphone per non far preinstallare giochi come Fortnite e app store di terze parti sui dispositivi Android.

Nel dicembre 2023 la giuria federale ha concluso che Google ha trasformato il Play Store e il sistema di fatturazione di Google Play in un monopolio e il mese scorso il giudice James Donato ha impedito a Google di fare ulteriori accordi con marchi e operatori di smartphone per l’esclusività del Play Store.

Sembra che Epic Games abbia stretto accordi con diversi marchi di smartphone, tra cui Huawei, OnePlus e Samsung, per preinstallare il suo negozio di giochi sui loro dispositivi, ma le cose non sono andate a buon fine a causa di vari motivi.

Epic ha recentemente fatto causa a Samsung per problemi relativi alla funzionalità Auto Blocker sugli smartphone del colosso sudcoreano.