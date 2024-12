Amazfit festeggia l’arrivo del Natale e del nuovo anno con promozioni speciali dedicate a chi vuole dedicarsi all’attività fisica… e al risparmio. Le offerte sono disponibili sul sito ufficiale (e in qualche caso su Amazon) fino al 31 dicembre 2024 e coinvolgono diversi prodotti e alcuni intriganti bundle: andiamo a scoprire gli sconti più interessanti.

Le offerte Amazfit per festeggiare Natale e l’arrivo del nuovo anno

Le offerte natalizie e di fine anno di Amazfit mettono a disposizione sconti fino al 57% e riguardano smartwatch, anelli smart e cuffie true wireless del brand. Sono principalmente valide sul sito ufficiale, ma in alcuni casi è possibile approfittare degli stessi prezzi ribassati anche su Amazon.

Tra i protagonisti della promozione abbiamo Amazfit T-Rex 3, smartwatch pensato per gli appassionati di sport che non accettano compromessi: in questi giorni viene proposto in un esclusivo bundle con Amazfit UP, nuove cuffie wireless dotate di ganci ergonomici per una tenuta sicura durante gli allenamenti. Il bundle che comprende Amazfit T-Rex 3 e Amazfit UP viene proposto a 299 euro. In alternativa su Amazon potete trovare il solo smartwatch in offerta a 279 euro.

Se state puntando a un anello smart potete dare uno sguardo alla proposta riguardante Amazfit Helio Ring. Il dispositivo monitora lo stato di forma e può risultare complementare a uno smartwatch: è realizzato in lega di titanio e ha un peso di meno di 4 grammi. Chi pratica sport può anticipare come il corpo reagisca a un allenamento pianificato: le informazioni ottenute permettono di adattare il carico di lavoro in base alle condizioni fisiche del momento. Amazfit Helio Ring ha esordito a 299,90 euro, ma in questi giorni potete acquistarlo a 149,90 euro (anche su Amazon.it).

Le offerte toccano anche gli apprezzati Amazfit Balance e Amazfit Active, due modelli lanciati lo scorso anno ma costantemente aggiornati con nuove funzionalità. Amazfit Balance è disponibile in sconto a 169 euro anziché 249,90 euro (anche su Amazon.it a 165 euro), mentre Amazfit Active scende sotto quota 100 euro, a 99 euro invece di 129,90 euro (anche su Amazon.it a 89,99 euro): per entrambi è incluso nel prezzo un cinturino aggiuntivo, ma solo sul sito ufficiale.

La promozione Amazfit non è finita qui, perché tocca diversi altri modelli della gamma e propone alcuni bundle smartwatch-smart ring con Amazfit Helio Ring. In particolare vi segnaliamo:

Amazfit T-Rex Ultra a 339,90 euro invece di 469,90 euro (anche su Amazon.it a 329,90 euro)

Amazfit Falcon a 449,90 euro invece di 549,90 euro

Amazfit Cheetah Pro a 179,90 euro invece di 299,90 euro (anche su Amazon.it)

Amazfit Cheetah Round a 99,90 euro invece di 229,90 euro (anche su Amazon.it)

Amazfit Cheetah Square a 99,90 euro invece di 299,90 euro (anche su Amazon.it)

bundle Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex 3 a 409,80 euro invece di 599,80 euro

bundle Amazfit Helio Ring + Amazfit Balance a 296,80 euro invece di 549,80 euro

bundle Amazfit Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra a 440,80 euro invece di 769,80 euro

bundle Amazfit Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro a 269,80 euro invece di 599,80 euro

bundle Amazfit Helio Ring + Amazfit Falcon a 539,80 euro invece di 849,80 euro

Vi ricordiamo che le offerte termineranno il 31 dicembre 2024, salvo esaurimento scorte.