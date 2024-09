Google Opinion Rewards è un’applicazione molto popolare, in quanto consente agli utenti di ottenere un credito da spendere sul Google Play Store rispondendo semplicemente a dei sondaggi, proposti dal colosso di Mountain View con una frequenza che cambia a seconda dei casi.

E sono in tanti a sfruttare questo sistema per acquistare applicazioni e giochi sullo store ufficiale di Android, così come viene confermato dal raggiungimento di un nuovo prestigioso traguardo: Google Opinion Rewards, infatti, ha superato quota 100 milioni di download.

Un nuovo prestigioso traguardo per l’app Google Opinion Rewards

Ricordiamo che si tratta di un’applicazione studiata per consentire agli utenti di rispondere a brevi sondaggi, proposti in modo apparentemente casuale, guadagnando fino a 0,80 euro di credito per volta, somme che possono poi essere spese all’interno del Google Play Store per ottenere applicazioni, giochi, film, musica e libri.

Forte di un’interfaccia semplice, si caratterizza per la presenza di una schermata principale, nella quale è presente il saldo guadagnato tramite i sondaggi a cui si è già partecipato, eventuali sondaggi a cui rispondere e alcuni suggerimenti (come ad esempio quello di condividere l’app con gli amici).

Google Opinion Rewards, inoltre, richiede la cronologia delle posizioni e il relativo accesso per porre domande su negozi, ristoranti, bar e altri dati delle mappe insieme ad altre informazioni di interesse generale e, proprio per tale motivo, potrebbe non essere l’applicazione adatta per coloro che sono particolarmente attenti alla propria privacy.

Se non siete tra gli oltre 100 milioni di utenti che hanno già scaricato questa applicazione e desiderate provare anche voi a rispondere ai sondaggi proposti dal colosso di Mountain View, potete effettuare gratuitamente il download dal Google Play Store attraverso il seguente badge: