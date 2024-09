Il team di sviluppatori di Google lavora senza sosta al miglioramento delle tante applicazioni del colosso di Mountain View, introducendo nuove funzionalità e apportando modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Un esempio di questo lavoro ci arriva dall’applicazione Google Opinion Rewards, che a quanto pare sta per ricevere il supporto ad una funzionalità introdotta lo scorso anno dal colosso di Mountain View ma che non è ancora disponibile su tutte le sue app: ci riferiamo alla modalità scura.

Prima di proseguire ricordiamo che questa app è quella che Google usa per proporre agli utenti dei brevi sondaggi, che vengono “ripagati” per l’impegno con credito da poter usare per l’acquisto di contenuti sul Play Store.

Ecco come sarà il tema scuro di Google Opinion Rewards

Dall’analisi del codice di una versione recente di Google Opinion Rewards è emerso che gli sviluppatori si stanno preparando ad abilitare il supporto alla modalità scura.

Allo stato attuale la funzionalità è ancora in fase di lavorazione, così come viene confermato dalle strane evidenziazioni visibili nella parte sinistra (che saranno oggetto di ottimizzazione prima del rilascio a livello globale):

L’introduzione del supporto alla modalità scura porterà con sé una nuova opzione Tema nelle impostazioni dell’applicazione e gli utenti potranno così scegliere se usare un tema specifico per l’app (ossia chiaro o scuro) oppure applicare automaticamente il tema predefinito del sistema.

C’è da precisare che al momento l’app Google Opinion Rewards non mostra i segni di una riprogettazione di Material You e la sua interfaccia utente ha un aspetto piuttosto obsoleto rispetto ad altre applicazioni del colosso di Mountain View. E dato che il team di sviluppatori deve ancora implementare la modalità scura nella versione stabile, difficilmente la riprogettazione di Material You potrà arrivare in tempi brevi.