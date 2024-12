Dalla Corea del Sud arriva una notizia che potrebbe non fare felici i fan dei processori di Qualcomm: Samsung, infatti, ha reso noto di avere ottenuto importanti miglioramenti nello sviluppo del chip Exynos 2500, che verrà usato sugli smartphone di prossima generazione dell’azienda lanciati nel 2025.

Ciò ovviamente non può includere la serie Samsung Galaxy S25, per la quale il colosso coreano ha deciso di puntare su qualcomm Snapdragon 8 Elite, ossia la migliore CPU al momento disponibile e, pertanto, i primi modelli ad arrivare sul mercato con Exynos 2500 dovrebbero essere quelli pieghevoli.

Exynos 2500 sui pieghevoli di Samsung del 2025

In sostanza, a fare esordire sul mercato il nuovo processore di Samsung dovrebbero essere Samsung Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip FE mentre non è chiaro se anche per Samsung Galaxy Z Fold7 verrà effettuata la medesima scelta o se, al contrario, il produttore preferirà puntare su Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Del resto, differenziare la serie Flip da quella Fold avrebbe anche un certo senso, in quanto la prima è pensata più per un’utenza di massa desiderosa di avere uno smartphone pieghevole mentre la seconda è decisamente più costosa e dedicata ad un pubblico di nicchia.

Il colosso coreano non ha nascosto di avere incontrato vari problemi nello sviluppo di Exynos 2500, tanto che la sua stessa messa in produzione è stata in dubbio ma, a quanto pare, alla fine è riuscito a raggiungere l’obiettivo sperato e ha reso noto che la sua realizzazione si baserà sulla tecnologia a 3 nm.

Resta da capire quale sarà l’accoglienza che gli utenti decideranno di riservare a tale CPU: negli anni, infatti, i chip Exynos non sono stati capaci di tenere testa a quelli di Qualcomm. Con Exynos 2500 la musica cambierà?