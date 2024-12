Ancora problemi per Meta, l’impero di Mark Zuckerberg che sembra essere alle prese con un nuovo problema tecnico: WhatsApp, Facebook e Instagram hanno iniziato a non funzionare più nel tardo pomeriggio di oggi e la ripresa sembra ancora molto lenta.

Al momento non si conoscono ancora le cause ma tranquilli perché non è un problema del vostro smartphone o del vostro computer se non riuscite a pubblicare un post, a pubblicare una storia, scollare il feed di notizie o utilizzare qualche funzionalità delle relative applicazioni dei vari social network.

Tutto dovrebbe rientrare, al solito, nel giro di qualche ora, tempo che i tecnici trovino le eventuali falle e le riparino. Vediamo più ne dettaglio cosa sta succedendo sia in Europa che in Italia, dove i problemi sembrano assai diffusi.

I problemi di WhatsApp sono principalmente legati all’impossibilità di inviare e ricevere nuovi messaggi, mentre è possibile visualizzare quelli ricevuti senza alcuni problema. Impossibile anche postare nuovi stati e accedere ai canali, ma la situazione in questo senso è fluida e sembra in fase di risoluzione.

Principalmente Facebook non permette di vedere i nuovi post, pubblicare post, caricare le immagini e di aggiornare il feed. Sembra irraggiungibile sia da web che da applicazione, di conseguenza è praticamente inutilizzabile per via dei continui problemi sopraccitati. Al momento non resta che pazientare.

Anche nel caso di Instagram i problemi sembrano a tutto campo: impossibile pubblicare storie, impossibile aggiornare il feed e le storie degli amici, impossibile pubblicare post. Insomma, l’applicazione risulta quasi inutilizzabile.

Vi terremo aggiornati in questa pagina qualora ci fossero novità. Nel frattempo potete seguirci su TikTok, che al momento sembra funzionare, o seguirci sul nostro canale Telegram di TuttoAndroid e quello dedicato alle migliori offerte Tech.