Dopo mesi di attesa la release beta di One UI 7.0, la versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 15, è stata finalmente rilasciata ed è possibile farsi un’idea più concreta di ciò su cui gli utenti potranno fare affidamento tra qualche settimana, quando dovrebbe essere dato il via all’aggiornamento ufficiale.

In queste ore è attesa la seconda versione beta di One UI 7.0 e tra le novità che potrebbe portare con sé pare ve ne sia anche una “ispirata” ad una funzionalità già disponibile sugli smartphone della gamma Google Pixel: stiamo parlando di Audio Eraser.

Scoperta una presunta novità di One UI 7.0

Stando alle ultime indiscrezioni, il team di sviluppatori del colosso coreano è da tempo al lavoro su un nuovo strumento IA per migliorare l’editing dei video.

A fornire anticipazioni su tale novità è stato il leaker Sedat, che su X ha condiviso anche il seguente screenshot, che fornisce una breve spiegazione di ciò che la nuova funzionalità studiata da Samsung mira a garantire agli utenti:

In pratica, Audio Eraser (nome che potrebbe anche essere cambiato quando la funzione sarà lanciata ufficialmente) sfrutta le potenzialità dell’intelligenza artificiale per eliminare dai video i rumori che possono distrarre, aggiustando allo stesso tempo il volume delle voci, il vento e gli altri suoni.

Questa nuova funzionalità, che dovrebbe essere disponibile per gli utenti attraverso l’app Galleria, ricorda molto quella lanciata da Google con la serie Google Pixel 8.

Al momento non è chiaro se questa nuova funzione sarà disponibile da subito con One UI 7.0, in quanto pare che gli sviluppatori di Samsung stiano lavorando anche su un’altra novità simile, ossia la rimozione dai video dei soggetti “indesiderati” e l’azienda potrebbe quindi decidere di lanciarle insieme, magari con One UI 7.1. Staremo a vedere.