Quando manca ancora qualche settimana al lancio della serie Samsung Galaxy S25, in Rete hanno iniziato a diffondersi le prime indiscrezioni su quelle che sarebbero le aspettative del colosso coreano per quanto riguarda le vendite dei suoi nuovi smartphone di punta.

Pare che le previsioni iniziali del produttore sulle vendite della serie Samsung Galaxy S25 siano piuttosto elevate e l’obiettivo sarebbe quello di proseguire sulla strada già intrapresa con la generazione lanciata quest’anno.

I programmi di Samsung per il nuovo anno

Stando a quanto viene riportato da The Elec, Samsung per il 2025 ha fissato l’obiettivo di produzione in 229,4 milioni di smartphone, quota che rappresenta una riduzione di circa 8 milioni rispetto alle previsioni diffuse alcuni mesi fa ma, allo stesso tempo, un aumento di circa 7 milioni rispetto alle stime fatte lo scorso anno per il 2024.

Per quanto riguarda la serie Galaxy S25, il colosso coreano avrebbe in programma la realizzazione di circa 37 milioni di unità (circa 2 milioni in più rispetto alla serie Samsung Galaxy S24) mentre la produzione di modelli pieghevoli dovrebbe fermarsi a circa 7 milioni di unità (quest’anno le vendite non dovrebbero superare quota 6 milioni).

Secondo i piani di produzione, il colosso coreano dovrebbe realizzare 3 milioni di Samsung Galaxy Z Flip7, 2 milioni di Samsung Galaxy Z Fold7, 900.000 Samsung Galaxy Z Flip FE e oltre 1 milione dei modelli di quest’anno.

Ovviamente il quantitativo maggiore di nuovi prodotti appartiene alla fascia media e a quella bassa: l’azienda coreana, infatti, prevede di realizzare circa 120 milioni di modelli della serie Galaxy A (circa 50 milioni di Galaxy A16, 23 milioni di Galaxy A06 e 16 milioni di Galaxy A56).

Nel giro di qualche settimana, man mano che Samsung presenterà i suoi nuovi smartphone, potremo farci un’idea delle loro possibilità di centrare gli ambiziosi obiettivi del produttore.