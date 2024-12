Manca sempre meno al lancio di Samsung Galaxy S25, la nuova serie di smartphone top di gamma in arrivo presumibilmente nel corso delle prime settimane del 2025. Nel frattempo, alcune indiscrezioni suggerirebbero un notevole passo in avanti per le prestazioni del modello Ultra, oltre ad alcune migliorie per tutta la nuova serie apportate dall’intelligenza artificiale: scopriamole insieme nel dettaglio.

Samsung Galaxy S25 Ultra: più RAM del modello precedente?

L’informatore Jukanlosreve avrebbe infatti dichiarato sul social network X che Samsung Galaxy S25 Ultra sarà disponibile in tre configurazioni. Si partirà dunque da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, seguita da 16 GB di RAM e 512 GB di memoria interna, terminando infine con 16 GB di RAM e 1 TB di memoria interna.

Si tratterebbe dunque di un considerevole aumento di RAM rispetto alle varianti da 512 GB e 1 TB di Samsung Galaxy S24, fisse a 12 GB, portando quindi ad un significativo miglioramento delle prestazioni generali. Ricordiamo che Samsung Galaxy S25 Ultra monterà verosimilmente il nuovo processore Snapdragon 8 Elite, che sarà il protagonista della maggior parte dei top di gamma del 2025.

Ciò porterebbe quindi Samsung Galaxy S25 Ultra ad essere paragonabile, almeno da questo punto di vista, ad alcuni degli smartphone concorrenti come Google Pixel 9 Pro e OnePlus 12. In tal senso, gran parte della RAM aggiuntiva sarà probabilmente riservata alle funzionalità di intelligenza artificiale di Galaxy AI, come accaduto nel caso di Google Pixel 9 Pro con Google Gemini.

Chiaramente è bene specificare che si tratta al momento di pure e semplici speculazioni, che dovranno trovare una conferma (o eventuale smentita) da parte della compagnia produttrice coreana. Non ci rimane dunque che attendere ulteriori aggiornamenti a tal proposito da Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.

Samsung Galaxy S25: tutte le novità di One UI 7

L’informatore Ice Universe avrebbe recentemente suggerito l’arrivo di diverse migliorie comprese all’interno della nuova interfaccia proprietaria One UI 7 (di cui è stata pubblicata la versione beta), tra cui un’interessante funzionalità sulla nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S25, ovvero la cancellazione del rumore di fondo durante la registrazione video. Si tratta di una particolare funzione resa possibile dall’ausilio dell’intelligenza artificiale, che diventerà dunque un elemento ancor più presente nella prossima serie.

Tale novità consentirà dunque di rimuovere ogni possibile rumore ambientale, dal vento al traffico cittadino, per restituire una voce chiara e nitida. A questo si aggiungerà poi la trascrizione automatica delle chiamate sia in entrata che in uscita, che permetterà di raccogliere tutte le informazioni principali comunicate dal proprio interlocutore, e un’interfaccia per la fotocamera totalmente rivoluzionata, con impostazioni avanzate e un aspetto significativamente più intuitivo che in precedenza.

L’uscita della nuova interfaccia One UI 7 è prevista entro il primo trimestre del 2025, pressoché in concomitanza con il lancio della nuova serie Samsung Galaxy S25.